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賴總統：台美有緊密溝通管道 深化AI與先進半導體合作

中央社／ 台北4日電

總統賴清德今天說，面對美國新政府的政策調整，台灣與美國一直有緊密溝通管道與合作關係，未來會持續深化與美國貿易及產業合作，特別是在人工智慧、先進半導體等技術開發；台灣也將擴大對美國的投資和採購，促進雙邊貿易平衡。

賴總統上午在總統府接見第18屆「國家卓越成就獎」、第3屆「國家非營利組織總經理獎」、2024「國家傑出總經理獎」暨第42屆「國家傑出經理獎」得獎人。他說，得獎者從眾多優秀人才脫穎而出，著實不簡單，非常值得恭賀。

總統說，企業是台灣經濟的舵手、也是根基，感謝企業與國人共同打拚，去年台灣經濟成長率達到4.3%，創下近3年新高，交出亮眼成績單。

賴總統表示，新的一年全球經濟風險仍然存在，但台灣在供應鏈上具有關鍵位置，而且在AI等新興科技應用的加速擴展下，出口以及投資動能勢必獲益良多，有風險、有挑戰，就會帶來機會，政府的責任就是做百工百業的後盾，提供充足動能，讓企業可以放心經營，民眾能夠安心就業，讓經濟得以持續成長。

總統說，投資台灣三大方案已延長到2027年，並且擴大適用全球台商以及外人投資企業，除了聚焦五大信賴產業，也就是半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊之外，還有服務業、大健康產業，來落實創新經濟、均衡台灣，以及包容性成長的政策目標。

賴總統表示，在發展高科技產業的同時，政府持續支持中小微企業與傳統產業，政府今年預計投入新台幣116億元，啟動中小微企業多元振興發展計畫，協助中小企業數位以及淨零轉型，擴大通路發展。

他說，也希望政府做為加薪引擎，能夠帶動民間企業為員工加薪，推動薪資結構透明化，為台灣營造更優質的投資與就業環境。

另外，賴總統強調，面對美國新政府的政策調整，台灣與美國一直有緊密的溝通管道與合作關係，未來會持續深化與美國貿易及產業合作，特別是在人工智慧、先進半導體等技術開發。

賴總統並說，將擴大對美國的投資和採購，促進雙邊貿易平衡，並且強化台灣企業增加對美投資的輔導與鼓勵，同時和友盟國家加深經貿合作，合力打造全球民主供應鏈，讓台灣產業能夠布局全球，持續壯大。

總統表示，希望與大家一起努力打拚，繼續讓台灣的實力更加強大，社會更團結，一起擦亮台灣這塊世界品牌。

美國

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