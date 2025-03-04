台積電赴美削弱矽盾？卓揆：台灣有事 中國不會沒事

台積電宣布赴美投資1千億美元，成為台灣政經最大新聞。行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，國民黨立委柯志恩問及此事，憂台灣籌碼與矽盾恐被削弱。卓揆表示，「台灣有事，全世界都會受到影響；台灣有事，中國也不會沒事」，一定要維持台灣的領先地位。

在美國總統川普的見證下，台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布，台積電增加投資1000億美元，不但規劃建造3座晶圓廠，還會在美國設立研發中心。川普表示，在美國製造晶片，就不會有關稅。

柯志恩今早質詢卓榮泰，問及行政院何時知道台積電赴美投資1千億美元，約合新台幣3.3兆元？卓榮泰表示，正式宣布後是同步了解，但之前政府跟產業接觸是頻繁且有效的，產業界做全球布局對台灣都是力量延伸，合乎國家戰略佈局。

柯志恩質疑，據說這次台積電去的相當於1.6奈米，在高雄楠梓的是2奈米，如果去美國可用到1.6奈米，更先進，連研發中心都去了，外界不免質疑根整個都被刨掉，川普說「台灣有事，美國會更有影響力」，當台灣的矽盾被削弱，台灣籌碼多還是少？

卓榮泰表示，「台灣有事，全世界都會受到影響；台灣有事，中國也不會沒事」，我方現在努力、世界友盟國家所努力的，就是維持印太地區和平穩定，他之前也說過希望達到4原則，台灣在製造領先地位不會改變，無論做任何海外投資設廠，一定要維持台灣在市場的領先地位。

柯志恩接著詢問經濟部長郭智輝，有關台積電赴美投資一是，經濟部投審會態度如何。郭智輝回應，依照現行法規審查，對外投資就是要審查。

柯志恩表示，審查結果應是審查會通過。她再問，川普宣布加重關稅，已派經濟部次長江文若赴美，當時說是跟川普團隊就關稅問題溝通，後又說去情蒐，到底去幹嘛？郭智輝回應，「當然去情蒐，我們不是去談判的團隊，行政院有談判辦公室，所情蒐的是美國環境是怎樣。」