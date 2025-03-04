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台積電擴大對美投資 趙少康：賴清德別變「賴倫斯基」

聯合報／ 記者邱書昱王燕華／連線即時報導
中廣前董事長趙少康（右二）等人今天到台北市國光市場，為罷免綠委雙吳的團體加油打氣。記者邱書昱／攝影
中廣前董事長趙少康（右二）等人今天到台北市國光市場，為罷免綠委雙吳的團體加油打氣。記者邱書昱／攝影

台積電宣布加碼投資美國千億美元，中廣前董事長趙少康今天說，川普只管美國有沒有優勢，哪管台灣死活，賴清德總統不能只看重美國利益、抱美國大腿，不要變成「賴倫斯基」。

趙少康今天到台北市國光市場為罷免綠委吳思瑤、吳沛憶團體加油打氣，媒體詢問台積電將擴大對美投資一事，趙少康說，原本說先進4成留在台灣，2028才有2奈米，不會那麼快，現在都要提前，原本說研發留台灣，但台積電董事長魏哲家已同意在美國設研發實驗室，技術可能不保。

趙少康說，媒體詢問川普如果中共打台灣，川普的回應是半導體在美國生產，對美國很有優勢，顯示川普只管美國有沒有優勢，哪管台灣優勢，但賴清德總統一心抱美國大腿，百分之百聽美國話，美國根本看不起你。

趙少康表示，加拿大、墨西哥派1萬個軍人在邊界抓毒品，花了這麼多錢，川普照樣漲關稅，在川普的眼裡只有利益，就算台灣把國防預算增加到GDP3%，到美國買東西，川普哪把這看在眼裡。

他說，賴清德要讓台灣重視自己的利益，不是只重美國利益、抱美國大腿，賴清德不要變成「賴倫斯基」，若兩岸不能和平相處，只是一心挑釁、抱美國大腿，今日烏克蘭就是明日台灣。

川普 美國 趙少康

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