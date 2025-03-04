快訊

金金併敵意併購新規則如何訂？金管會三大重點走向曝

NBA／獨行俠噩耗！厄文膝傷退場 堅持罰完球主場高呼MVP

遣返生變！劉喬安美國落網「崩潰失禁」 黑幫男友申請政治庇護

藍營精準罷免 賴士葆嗆綠營：罷掉也要選得上

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
中廣前董事長趙少康、立委賴士葆、謝龍介等人出席站台力挺罷免吳沛憶團體。記者邱書昱／攝影
中廣前董事長趙少康、立委賴士葆、謝龍介等人出席站台力挺罷免吳沛憶團體。記者邱書昱／攝影

罷免民進黨立委吳沛憶的團體「憶事吳成」，今早在萬華區國光市場設連署站。國民黨立委賴士葆出席力挺，他強調，罷免要面臨的是，罷得掉之外，補選也要選得上，北市五席立委，綠營補選上的機率不大。

賴士葆表示，現在罷免立委吳沛憶、吳思瑤第一階段還差一些，目前約有2千多份，不管第二階段如何，第一階段都要先過，「目前補件踴躍，過沒有問題。」

賴士葆說，藍營黨團會找時間討論，近期思考為什麼登場的樣子不太好看，當然整體戰略不同，民進黨是沒有正當性全面罷免，藍營黨中央是精準罷免，也就是選擇性的罷免，因為這面臨兩件事情，第一要罷得掉、第二罷掉之後要選得上。

賴士葆就說，像是吳思瑤罷免之後，該區有機會再拿回一席立委，中正萬華同樣也是，因為把綠營的票數扣掉，幾本上是少於非綠的票，「這兩個都要去考慮。」至於綠營罷免藍營台北市的這五位立委，萬一有人不幸被罷掉，之後綠營補選要贏得機率都不大。

賴士葆說，這就是說明為什麼賴清德明明在背後操盤，為什麼都不出場的原因，因為這兩個變數都很大，很有可能是雙吳要被罷免了，賴來站台，攻擊性的攻擊哪個藍委，可能會有所保留。

媒體詢問，近期傳出藍營黨中央和戰鬥藍不同調，賴士葆回應，黨中央有在動，大家看得角度不同，這時候砲口要對外，各自崗位、相輔相成，為了把這次民進黨發動、全世界第一次執政黨發動大罷免變成世界笑話。

針對第一階段藍綠罷免數32比0，賴士葆也說，很清楚就是民進黨在一開始偷跑，國民黨還是守規矩，尤其綠營現在是全面抹黑，各部會更是全面抗中反中，教育部最近跑出來不承認中國大陸三所大學，就是要把中國大陸的一切都打成不好。

民進黨 罷免 賴士葆

延伸閱讀

吳思瑤：若罷免綠營立委成案 賴清德將出面力挺

川普拒答防衛台灣 賴士葆：賴清德鞠躬接受美方開口

監院彈劾能源署長等人 賴士葆籲檢調動起來查光電弊案

川普交鋒澤倫斯基 賴士葆示警賴政府：應避免淪為棄子

相關新聞

遭爆涉性騷露鳥 凌濤斥潑髒水：互動不舒服請申訴

國民黨桃園市議員凌濤遭鏡週刊爆料指，曾背著妻子傳私密影像給他人，並向對方索取私密照。凌濤今親上火線強調，周刊以匿名方式惡...

趕退休師葉霸出場惹議 傅崐萁致歉 「一切到我為止」

花蓮花崗國中退休生物老師葉春蓮，2日在國民黨舉辦的活動中，嗆立委傅崐萁「通匪」，遭趕出場，引發輿論熱議。傅崐萁今天出面，...

藍營內部分歧？鍾小平批黨中央沒動：恐滅頂之災

罷免民進黨立委吳沛憶的團體「憶事吳成」，今早在萬華區國光市場設連署站。在地藍營議員鍾小平到場，他說，藍營黨中央根本沒有發...

台積電赴美削弱矽盾？卓揆：台灣有事 中國不會沒事

台積電宣布赴美投資1千億美元，成為台灣政經最大新聞。行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，國民黨立委柯志恩問及此事，憂台灣籌碼與...

花蓮警被批沒制止葉霸遭架走 卓榮泰：要從地方檢討

國民黨立委傅崐萁日前舉行地方問政說明會，曾獲師鐸獎退休老師「葉霸」葉春蓮狠嗆「通匪」，遭工作人員架走，引發熱議。民進黨立...

【重磅快評】台積電美國大投資 就能換得台灣安全？

在川普1.0時代，台積電宣布到美國亞利桑那州建廠，進入川普2.0時代，台積再宣布擴大投資千億美元，計畫投資總額高達165...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。