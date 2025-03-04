藍營精準罷免 賴士葆嗆綠營：罷掉也要選得上
罷免民進黨立委吳沛憶的團體「憶事吳成」，今早在萬華區國光市場設連署站。國民黨立委賴士葆出席力挺，他強調，罷免要面臨的是，罷得掉之外，補選也要選得上，北市五席立委，綠營補選上的機率不大。
賴士葆表示，現在罷免立委吳沛憶、吳思瑤第一階段還差一些，目前約有2千多份，不管第二階段如何，第一階段都要先過，「目前補件踴躍，過沒有問題。」
賴士葆說，藍營黨團會找時間討論，近期思考為什麼登場的樣子不太好看，當然整體戰略不同，民進黨是沒有正當性全面罷免，藍營黨中央是精準罷免，也就是選擇性的罷免，因為這面臨兩件事情，第一要罷得掉、第二罷掉之後要選得上。
賴士葆就說，像是吳思瑤罷免之後，該區有機會再拿回一席立委，中正萬華同樣也是，因為把綠營的票數扣掉，幾本上是少於非綠的票，「這兩個都要去考慮。」至於綠營罷免藍營台北市的這五位立委，萬一有人不幸被罷掉，之後綠營補選要贏得機率都不大。
賴士葆說，這就是說明為什麼賴清德明明在背後操盤，為什麼都不出場的原因，因為這兩個變數都很大，很有可能是雙吳要被罷免了，賴來站台，攻擊性的攻擊哪個藍委，可能會有所保留。
媒體詢問，近期傳出藍營黨中央和戰鬥藍不同調，賴士葆回應，黨中央有在動，大家看得角度不同，這時候砲口要對外，各自崗位、相輔相成，為了把這次民進黨發動、全世界第一次執政黨發動大罷免變成世界笑話。
針對第一階段藍綠罷免數32比0，賴士葆也說，很清楚就是民進黨在一開始偷跑，國民黨還是守規矩，尤其綠營現在是全面抹黑，各部會更是全面抗中反中，教育部最近跑出來不承認中國大陸三所大學，就是要把中國大陸的一切都打成不好。
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