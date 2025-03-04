退休老師嗆聲遭架離 卓榮泰：在場員警應維持秩序

花蓮退休教師葉春蓮日前因嗆聲國民黨立法院黨團總召傅崐萁，遭架離出場，引發各界討論。民進黨立委黃捷今天質疑當天現場員警未出手制止，行政院長卓榮泰表示，在場員警應負責維持治安秩序，這個事情應成為全國警察人員執行工作很重要的借鏡。

卓榮泰上午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政方針及施政報告並備質詢。

黃捷質詢前，播放葉春蓮遭人架離現場的影片，並詢問卓榮泰的看法。

卓榮泰表示，人民有舉行集會自由，若是公開集會，國人也有參加的自由，也應該保障發言的權利，若是現場維持秩序，也要基於合理方式。對於一位在花蓮廣受尊敬的葉霸（葉春蓮）老師，能夠用這種方式，昨天在網路傳閱相當多，引起各種不同討論，「在場的員警應該負責維持治安秩序的工作。」

黃捷說，她前天看到影片非常驚訝，旁邊就有員警，看到暴力行為竟然沒有出手制止，維持現場秩序，甚至是保障弱者的安全。

黃捷指出，未來還有很多公民行動，行政部門應該保障公民可以在安全環境行使公民權，已經有一些地方的選委會、戶政人員，假公濟私，介入查水表，甚至員警執法過當、放任暴力行為。

卓榮泰表示，他會要求地方警察單位徹底了解，當天員警在面對這樣行為，應該基於保護國人的需要「有所行為的」；會從地方檢討開始，他會要求內政部警政署了解事情始末，這個事情應該成為全國警察人員執行工作上很重要的借鏡。