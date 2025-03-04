遭爆涉性騷露鳥 凌濤斥潑髒水：互動不舒服請申訴

國民黨桃園市議員凌濤遭鏡週刊爆料指，曾背著妻子傳私密影像給他人，並向對方索取私密照。凌濤今親上火線強調，周刊以匿名方式惡意潑髒水，自證為綠營側翼；若與人互動有任何的不舒服，請到主管機關申訴，他一定配合調查。並委律師針對不實、超出評論範圍的內容蒐證提告。

凌濤受訪時指出，半年前鏡週刊寫他赴美參訪耍官威，從外交部官員到正國會要角，統統是匿名，6個月內他第二次登上鏡週刊的封面，真是非常高規格的對待，這次他一樣直球對決。

凌濤說，報導指控他，在與人互動上造成不舒服，當中沒有任何人具名，爆料者人又恰好在國外，怎麼每次都這麼巧，鏡週刊可以在最精準的時間內替民進黨推播？假設內文為真，有一段提及，因為最近他打聯電創辦人曹興誠打太大，還有過去他支持BNT疫苗，「8年前沒事，8年後，因為覺得我傷害到綠營的利益，所以要出來潑髒水指控，」這全部都是鏡週刊捏造的內容，是幫民進黨轉移焦點的最佳鐵證，大家不必盡信。

凌濤說，這幾天大家在關注台積電可能會變成美積電，綠委吳沛憶跟吳思瑤的雙吳連署站突破3000多份，讓綠營非常緊張。過去這10周以來，他左打民進黨秘書長林右昌，右打海科館館長，讓她下台。再檢驗中辦執行長莊競程、吳音寧，一直到衛福部的林靜儀和邱泰源，讓民進黨感受到痛了嗎？會痛就好，他還會繼續打，不會因為周刊寫了捏造對話紀錄，對他我人格的抹煞毀滅，放馬過來，他一定正面迎擊，繼續檢驗。

凌濤也將矛頭指向民進黨派系，質疑鏡週刊是不是跟正國會太熟了，平常吃飯相聚，這次正國會跑到帛琉員工旅遊，莊競程沒有履行責任，被他直接點名後受重傷，要請鏡週刊幫忙修理回來，這是媒體配合民進黨派系操作的態度嗎？民進黨過去告他九次都敗訴，他已請律師蒐證，今天下午的政論節目和側翼粉專平台將全部蒐證，若有引用不實扭曲、任何超出評論範圍的內容，都會提告。

凌濤說，周刊內容提及的2017年，他當時候還在美國當學生，沒有任何公職、黨職，爆料者說擔心被告，所以沒有提，8年後他有個人律師，選上公職，現在就不怕告？鏡週刊捏造的內容看起來對話很愉快，8年後因為他打了曹興誠、支持BNT疫苗就不愉快了？根本是天方夜譚，且邏輯層次都無法成立。