台積電加碼投資美國 沈伯洋：不會有「美積電」疑慮

台積電董事長魏哲家與美國總統川普開記者會，宣布在美國將增1000億美元投資，產業界憂心「台積電未來是否不姓『台』。」民進黨立委、外交及國防委員會召委沈伯洋今早表示，重建整個世界供應鏈是現在最重要事情，到美國不會有「美積電」疑慮，因為目前為止最先進製程都還在台灣製作。

沈伯洋今早與民進黨立委范雲等多名立委共同開記者會，會後聯訪時被問及台積電一事，沈伯洋說，以國內產值而言，過去八年晶片產值提升八成左右，就業相關部分也提升，但若針對國安問題的話，重點在於非紅供應鏈，台灣有很多民主盟友，怎樣去重建整個世界供應鏈是現在最重要的事情，大概也是美國政府關注的事情。

沈伯洋認為，今天即使台積電到日本、德國，也不會因此變成日積電、德積電，都是讓台灣的風險能更均勻地讓所有民主同盟一起來承擔，「當然到美國，也不會有美積電的疑慮，目前為止最先進製程都還在台灣製作。」