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台積電具國安戰略 馬英九籲賴總統守護、停止內耗

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台北市政府日前在228和平公園內舉辦「光影彼端」台北市228事件78周年紀念會，前總統馬英九出席並致詞。記者潘俊宏／攝影
台北市政府日前在228和平公園內舉辦「光影彼端」台北市228事件78周年紀念會，前總統馬英九出席並致詞。記者潘俊宏／攝影

台積電今宣布，將增加1000億美元投資於美國先進半導體製造。前總統馬英九表示，鄭重呼籲賴清德總統，負起中華民國總統依據憲法應有的責任，守護有國安戰略重要意義的台積電，停止內耗空轉的大罷免行動。

馬英九指出，美國要求台積電赴美投資千億美元，包括先進封裝設施與研發中心都在內。國人擔心「護國神山」要被搬走了，這是重大的國家安全危機，對國人的信心、兩岸關係與未來台灣在地緣政治的位置，都有重大負面影響。但他至今看不到賴總統重視這個問題。相反地，他卻熱衷於投入「大罷免」在野黨立委，以及在二二八談話中，藉由攻擊蔣中正，進行仇恨動員，撕裂國人情感。

馬英九說，尤其賴總統在今年二二八，將二二八事件發生的原因，歸咎於「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」。就連親綠學者都說，二二八事件發生於1947年，國共內戰大敗則是1949年，兩者有明顯時間差，賴總統的說法嚴重忽略事件的複雜性。

馬英九說，他要奉勸賴總統，如果連基本歷史事實都搞不清楚，怎麼可以用國家元首之尊，對前任總統與在野黨發動如此猛烈的政治攻擊？二二八事件歷經多任政府認錯、道歉、補償，為何要讓好不容易弭平的族群與歷史傷口再次撕裂？國家元首不思努力團結，反而大動作分裂國人與國家，居心何在？

馬英九表示，台灣正在面臨更嚴重的危機。俄烏戰爭3年，烏克蘭處境有目共睹；現更傳出因談判破局，美國擬切斷對烏克蘭的所有軍援。連綠營內部都在擔心，「今日烏克蘭，明日臺灣」會不會成為事實。賴總統有拿出任何因應之道嗎？還是以為把「護國神山」賣給美國當作繳保護費，就可高枕無憂繼續對外喊台獨對內搞對抗？美國總統川普是商人出身，一切利益至上，賣了一個台積電就夠了嗎？之後還要再賣什麼，還有什麼可以賣？

馬英九說，鄭重呼籲賴總統，既然身為中華民國總統，就要誠誠懇懇恪守中華民國憲法，負起中華民國總統依據憲法應有的責任，守護有國安戰略重要意義的台積電，停止內耗空轉的大罷免行動。抗中無法保台，團結才能讓台灣前進，有效因應當前國際變局。否則，賴總統將愧對憲法與國人的付託，更嚴重傷害台灣利益。

中華民國憲法 馬英九

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