「台積電成為美積電」 傅崐萁喊話總統：台灣安全何在

台積電宣布增加 1000億美元投資美國，包括新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施及一間研發中心。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天說，台積電成為美積電，台灣安全何在？喊話賴清德總統不要再搞政治鬥爭，好好向外來看。

傅崐萁今天表示，美國總統川普已挑起全世界的經貿大戰，台灣是以外銷為導向的國家，當科技產業、產品外銷未來出口需要繳稅，這是空前的撞擊，各行各業都在焦慮，但賴總統你準備好了嗎？

他說，主計處公布國人平均薪資6萬多，是因為有IT產業拉高平均值，但百工百業、觀光產業淒慘，有看到年輕人的哀嚎嗎？中央政府一年有3兆元預算，卻說沒辦法執政，台灣觀光產業是全亞洲最後一名，光是去年，觀光逆差高達900萬人、7000億台幣，台灣觀光產業如何往下走，尤其觀光立縣的像是花蓮、台東如何存續？

傅崐萁批評，當政府無能而民間自救，參加香港觀光博覽會，國家不聞不問，不但自己沒參加，還打壓參加的縣市，全力抹黑抹紅，現在是台灣在文化大革命嗎，非我族類就是中共同路人，民主多元社會各種聲音要得到包容。

他說，台灣已陷入世界性的危機，大家看到烏克蘭總統澤倫斯基在白宮受到川普嚴重指責，川普昨天已下令所有對烏克蘭援助都停止，幾個國際周刊封面都是昨日烏克蘭今日台灣、昨日澤倫斯基今日賴總統，難道真的要拿台灣GDP的10%，也就是是2兆6800億台幣作軍費，國人能承擔嗎？