快訊

金金併敵意併購新規則如何訂？金管會三大重點走向曝

NBA／獨行俠噩耗！厄文膝傷退場 堅持罰完球主場高呼MVP

遣返生變！劉喬安美國落網「崩潰失禁」 黑幫男友申請政治庇護

聽新聞
0:00 / 0:00

「台積電成為美積電」 傅崐萁喊話總統：台灣安全何在

聯合報／ 記者王思慧王燕華／花蓮即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁今天說，台積電將擴大對美投資，沒了護國神山台灣安全何在，籲賴清德總統不要再搞政治鬥爭，好好應對危機。記者王思慧／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁今天說，台積電將擴大對美投資，沒了護國神山台灣安全何在，籲賴清德總統不要再搞政治鬥爭，好好應對危機。記者王思慧／攝影

台積電宣布增加 1000億美元投資美國，包括新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施及一間研發中心。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天說，台積電成為美積電，台灣安全何在？喊話賴清德總統不要再搞政治鬥爭，好好向外來看。

傅崐萁今天表示，美國總統川普已挑起全世界的經貿大戰，台灣是以外銷為導向的國家，當科技產業、產品外銷未來出口需要繳稅，這是空前的撞擊，各行各業都在焦慮，但賴總統你準備好了嗎？

他說，主計處公布國人平均薪資6萬多，是因為有IT產業拉高平均值，但百工百業、觀光產業淒慘，有看到年輕人的哀嚎嗎？中央政府一年有3兆元預算，卻說沒辦法執政，台灣觀光產業是全亞洲最後一名，光是去年，觀光逆差高達900萬人、7000億台幣，台灣觀光產業如何往下走，尤其觀光立縣的像是花蓮、台東如何存續？

傅崐萁批評，當政府無能而民間自救，參加香港觀光博覽會，國家不聞不問，不但自己沒參加，還打壓參加的縣市，全力抹黑抹紅，現在是台灣在文化大革命嗎，非我族類就是中共同路人，民主多元社會各種聲音要得到包容。

他說，台灣已陷入世界性的危機，大家看到烏克蘭總統澤倫斯基在白宮受到川普嚴重指責，川普昨天已下令所有對烏克蘭援助都停止，幾個國際周刊封面都是昨日烏克蘭今日台灣、昨日澤倫斯基今日賴總統，難道真的要拿台灣GDP的10%，也就是是2兆6800億台幣作軍費，國人能承擔嗎？

傅表示，台積電為免於100%的晶片關稅災難，已經承諾對美國投資1300億到1600億美金，就是4兆到4兆8千億元台幣，當台積電成為美積電，護國神山沒有的時候，台灣安全何在，呼籲賴清德不要再搞政治鬥爭，好好向外來看。也引用先前賴清德在副總統任內對蔡英文總統的喊話，「請賴總統不要再用你的網軍打我」。

國民黨立院黨團總召傅崐萁今天說，台積電將擴大對美投資，沒了護國神山台灣安全何在，籲賴清德總統不要再搞政治鬥爭，好好應對危機。記者王思慧／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁今天說，台積電將擴大對美投資，沒了護國神山台灣安全何在，籲賴清德總統不要再搞政治鬥爭，好好應對危機。記者王思慧／攝影

傅崐萁 台積電 美國

延伸閱讀

趕退休師葉霸出場惹議 傅崐萁致歉 「一切到我為止」

退休教師嗆傅崐萁爆紅 花蓮前局長讚「葉霸」：教育界的傳奇

川普：華府對澤倫斯基停戰立場「不會忍受多久」

否認找人架走「葉霸」退休師 傅崐萁還原現場指她是深綠

相關新聞

遭爆涉性騷露鳥 凌濤斥潑髒水：互動不舒服請申訴

國民黨桃園市議員凌濤遭鏡週刊爆料指，曾背著妻子傳私密影像給他人，並向對方索取私密照。凌濤今親上火線強調，周刊以匿名方式惡...

趕退休師葉霸出場惹議 傅崐萁致歉 「一切到我為止」

花蓮花崗國中退休生物老師葉春蓮，2日在國民黨舉辦的活動中，嗆立委傅崐萁「通匪」，遭趕出場，引發輿論熱議。傅崐萁今天出面，...

藍營內部分歧？鍾小平批黨中央沒動：恐滅頂之災

罷免民進黨立委吳沛憶的團體「憶事吳成」，今早在萬華區國光市場設連署站。在地藍營議員鍾小平到場，他說，藍營黨中央根本沒有發...

台積電赴美削弱矽盾？卓揆：台灣有事 中國不會沒事

台積電宣布赴美投資1千億美元，成為台灣政經最大新聞。行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，國民黨立委柯志恩問及此事，憂台灣籌碼與...

花蓮警被批沒制止葉霸遭架走 卓榮泰：要從地方檢討

國民黨立委傅崐萁日前舉行地方問政說明會，曾獲師鐸獎退休老師「葉霸」葉春蓮狠嗆「通匪」，遭工作人員架走，引發熱議。民進黨立...

【重磅快評】台積電美國大投資 就能換得台灣安全？

在川普1.0時代，台積電宣布到美國亞利桑那州建廠，進入川普2.0時代，台積再宣布擴大投資千億美元，計畫投資總額高達165...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。