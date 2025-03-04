民進黨立委為下一代而戰連線 推11大優先法案
立委范雲、陳培瑜、郭昱晴、吳思瑤、羅美玲、伍麗華、沈伯洋、黃捷、林月琴、張雅琳與陳秀寶，上午一同出席「為下一代而戰連線11大優先法案發布記者會」，高舉手上的法案共同揮棒，象徵為法案打擊無極限，為下一代打出更好的未來。
記者會公布為下一代而戰連線此會期11大優先法案。分別為「挺青年」的青年基本法、偏鄉教育條例；「撐兒少」的兒少權法、教育人員任用條例、「接住多元弱勢」的原保地條例、障權法、社救法，及「守護台灣未來」的AI基本法、資通安全管理法、立委赴中納管法案。
連線召集人立委范雲表示，為下一代而戰連線於去年第11屆立法院開議時組成，其宗旨是為下一代拚搏出更美好的未來。范雲強調立法院應該是推動議題、監督施政的地方，批評藍白多數的國會，只有不斷擴張自己的權力，強推國會擴權，及無理刪凍預算等。
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