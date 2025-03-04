賴總統：先進科技是台灣強項 盼為國際帶來更多貢獻

全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變研習營今天登場，賴清德總統出席開幕典禮時表示，台灣具有堅強的資通訊能力和先進科技；希望透過發揮台灣的強項，分享台灣的經驗，為國際社會帶來更多貢獻。

賴總統以英文致詞表示，身為國際社會負責任的一員，台灣有能力，也有意願，為全球的民主、和平、繁榮發展，做出更多貢獻，GCTF就是台灣向世界分享經驗的重要平台。

賴總統說，感謝美國、日本、澳洲、加拿大，四個GCTF的正式夥伴，過去幾年來，「我們透過GCTF，持續跟更多的國家合作，交流的領域不斷擴大，更共同因應各項新挑戰」。

賴總統表示，當前全球極端氣候、疫情、能源危機等挑戰，層出不窮，威權主義的擴張，也對愛好自由國家帶來嚴重威脅。這些挑戰都是不分國界，也絕對不是單一國家可以面對。

賴總統說，台灣身處第一島鏈的關鍵位置、站在民主防線的最前緣，藉著共同主辦這場研習營，「我們向世界展現，有決心打造一個更強韌的台灣」，也期待跟各國互助交流，提升彼此社會的韌性，一起促進世界的穩定與繁榮。

賴總統提及，未來會繼續推進三項行動。第一，結合中央地方力量，全面提升社會韌性。去年，他在總統府，成立全社會防衛韌性委員會，這次GCTF研習營的議程，包括民力訓練、策略物資盤整、關鍵基礎設施維運等，都是委員會討論涵蓋的主軸，要全面強化台灣的國防、民生、災防與民主韌性。

賴總統說，「我們要能夠面面俱到，更需要整體國家的團結合作」。因此，去年在總統府，進行了第一次，由中央各部會聯合地方，並有民間觀察員在內的跨領域桌上推演，針對「高強度灰色地帶行動」、「瀕臨衝突狀態」，驗證政府的緊急應變能力。未來，將持續透過各項演習，提升中央和地方的合作效能，強化整體國家因應災害的量能。

賴總統說，第二，強化全民因應災害能力。強化全社會韌性，必須讓民眾提升風險意識、了解如何因應災害，並且發展自救、互助、合作的能力。感謝美國在台協會（AIT）從2021年起，與台灣災難醫療隊發展協會，在台灣各地推動「援手」計畫，現在已經升級為2.0，持續培訓更多民眾具備急救能力。去年，他也和AIT處長谷立言長一起參加在新北的活動，見證培訓成果。

他表示，政府除了參與這項「援手」計畫，也積極推動「防災士」培訓，年齡層從11歲到89歲，並且持續擴大培訓的對象。同時，在全國的關鍵基礎設施，建置「台灣民間自主緊急應變隊」（T-CERT），提升這些重要設施面對災害的自主應變能力；未來也將繼續精進與擴充民力培訓，讓民眾可以成為政府防救災的重要夥伴。

賴總統說，第三，發揮台灣的強項，貢獻國際社會。台灣「防災士」的概念，是來自於「日本防災介助士」，他相信透過這次研習營，台灣和各國都能在各面向相互學習，多管齊下，來提升全社會韌性。

賴總統表示，台灣具有堅強的資通訊能力和先進科技，未來，會持續建立更健全的資安防護體系，並且擴大運用新興科技，精進國內安全的維護工作。我們也希望，透過發揮台灣的強項，分享台灣的經驗，為國際社會帶來更多貢獻。

今天的GCTF研習營，包括外交部長林佳龍、內政部長劉世芳、國安會副秘書長劉得金、林飛帆、谷立言、日本台灣交流協會台北事務所副代表高羽陽、澳洲辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）及加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）都出席。