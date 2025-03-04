遭週刊爆料涉性騷 凌濤：內容捏造將蒐證提告

國民黨桃園市議員、智庫副執行長凌濤遭週刊爆料有性騷狀況。凌濤今天表示，這全是週刊捏造的內容，大家不必盡信；他也將進行蒐證，針對任何不實扭曲的部分，提出告訴。

週刊今天報導凌濤涉性騷醜聞及對婚姻不忠，國民黨上午發出新聞稿指出，過去這段時間凌濤代表國民黨多次檢驗民進黨政府弊案、直指痛點，民進黨欲除之而後快，才意圖與特定媒體配合，在半年內2度以週刊封面潑髒水、毀人名譽方式，打擊政敵，在台灣政壇內製造寒蟬效應，遂行其不義的政治目的。

國民黨提到，民進黨近來操作大罷免，不僅配合中選會嚴審打擊青年公民團體，成立「公嬤違法課金群組」違法募款，更疑有綠營反串製造「死亡連署」，如今大罷免前哨，就當國民黨成立「打惡罷戰隊」正以戰止戰強力回擊之際，現在再有媒體惡意放話抹黑，顯見民進黨為了罷免的骯髒手段沒有最誇張，只有更誇張，毫無下限。

隨後凌濤也親上火線接受媒體採訪澄清，凌濤回應，這全是週刊捏造的內容，大家不必盡信，如果有任何人與他互動有不舒服的感覺，請直接到主管機關申訴，他一定配合調查。他也會進行蒐證，針對任何不實扭曲的部分，提出告訴。

凌濤也強調，不管週刊配合綠營的操作幾次，他都會直球對決，報導沒有任何來源，都用匿名的方式，這是自證為綠營的側翼，也是在幫民進黨轉移焦點的鐵證；但請放馬過來，他會正面迎擊，繼續檢驗執政黨。