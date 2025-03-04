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凌濤遭爆露鳥涉性騷 吳靜怡：消息已盛傳許久

聯合報／ 記者林佳彣鄭媁／台北即時報導
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤。本報資料照片
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤。本報資料照片

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今遭爆涉性騷，曾2020任民眾黨不分區名單的吳靜怡直言，這消息已經盛傳許久，「凌濤『露鳥』性騷醜聞，政壇戰狼是否跌落神壇？」也認為這位政壇新星的假面恐被撕裂，政治前途岌岌可危。

吳靜怡今在臉書表示，凌濤頂著「戰狼大哥哥」與愛家形象，卻被爆料背著妻子傳私密照、開視訊露下體，甚至在妻子臨盆時還向他人索色照，讓受害者不堪其擾。更有政媒圈人士指控他「肢體越界」、觸碰私密處，行為恐涉性騷擾與刑法猥褻罪。

她說，諷刺的是，凌濤曾針對#MeToo風波義正詞嚴地說「性騷不能被掩蓋」，如今自己卻深陷醜聞泥沼。從朱立倫愛將到國民黨智庫副執行長，這位35歲政壇新星的假面恐怕被撕裂，政治前途岌岌可危，令人瞠目結舌。

吳靜怡提及，「凌濤從來沒有攻擊過我」，希望他勇敢面對過去的問題，這消息已經盛傳許久，終究，還是要把自我的課題，好好嚴肅處理的。

對於凌濤被媒體爆涉性騷，國民黨今天表示，民進黨欲除之而後快，才意圖與特定媒體配合，在半年內兩度以潑髒水、毀人名譽方式打擊政敵，在政壇內製造寒蟬效應，遂行其不義之政治目的。

國民黨提及，凌濤從基隆罷免案一路檢驗，左打民進黨秘書長林右昌涉弊、海科館長陳素芬因此下台，右打總統官邸烤肉、正國會要角赴帛琉度假，再檢驗衛福部次長林靜儀、衛福部長邱泰源，屢屢重創民進黨形象，遭重點鎖定，被持續攻擊在意料之內。

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