趕退休師葉霸出場惹議 傅崐萁致歉 「一切到我為止」

花蓮花崗國中退休生物老師葉春蓮，2日在國民黨舉辦的活動中，嗆立委傅崐萁「通匪」，遭趕出場，引發輿論熱議。傅崐萁今天出面，表示雖然不是他主辦的活動，一切由他概括承受，對於造成社會紛擾、葉老師感到的紛擾，表示誠摯歉意，希望一切到他為止。

傅崐萁說明，2日是從政黨員的問政說明會，也是國父逝世百年紀念日的座談，是很單純的內部閉門會議，當時葉老師和活動志工有一些紛擾，無論誰對誰錯 ，不要講任何是是非非，他一切概括承受，雖然活動不是他舉辦，但「一切到傅崐萁為止」。

傅說，葉老師過去在花蓮教育界服務相當長的時間，他對老師非常敬重，當時現場也不知道她是葉老師，葉老師在花蓮教育花蓮的子女，他深表敬意，對葉老師感到的紛擾，表示誠摯歉意。

接著傅崐萁話鋒一轉，希望社會大眾對退休老師的尊重，不是即興、放煙火式的就過去，應該長期關注退休老師、退休軍公教，當他們一生奉獻給教育界、給國家後，退休以後是不是能好好的安養終老。

他批評，民進黨政府背信棄義、毀約承諾，違反日內瓦、聯合國兩公約，對於溯及既往、違反信賴原則，讓所有退休老師無法安養終老。

他說，年金是國民黨一向的堅持，就是要回復程序正義及信賴保護原則，讓這些退休老師不只回復應有的年金，過去被民進黨批評是國家的負擔，他深表譴責，希望所有退休老師能得到尊重、尊嚴，安養終老，國民黨會負起責任，回復軍公教應有的待遇和榮譽。

傅說，希望喚起大家尊師重道，銘記教師的偉大，國民黨力主928教師節應該恢復成為國定假日，讓老師能夠好好休息，這個會期會全力推動回復過去被民進黨沒收的假期，包括行憲紀念日、51勞動節、台灣光復節。