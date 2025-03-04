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顧立雄籲軍人加薪勿政治喊價 徐巧芯：國軍有價值

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報資料照片

國民黨立院黨團日前舉行記者會，將提高軍人待遇相關法案列為本會期優先法案。不過國防部顧立雄今日對此說「任意喊價不是好情形」。國民黨立委徐巧芯表示，顧立雄有誤會，她提的是法案而非預算，且大規模拉高志願役的薪資是基層軍人的期待，她相信國軍有加2萬元的價值。

國民黨團昨日舉行記者會說明力推「軍人待遇改革四法案」，盼藉由大幅提高薪資、加給、福利津貼等面向，吸引更多青年從軍。

針對國民黨團提出提高軍人待遇法案，顧立雄說，不應用政治角力競相加碼，違反預算法精神，從權力分立角度看，大幅增加預算，應先徵詢行政院的意見，立法權也應尊重行政權，任意喊價不是好情形。

對於顧立雄說法，主推者徐巧芯說，她提的並不是預算而是法案，立委當然有提案權利，只是以特別預算以及稅捐超徵的數字，確保不會影響到國家財政。現在連軍校都招不滿，二等兵的每月薪水僅3萬6千元，比很多外面的服務業還要低，所以大規模拉高志願役的薪資是非常多基層軍人的期待。

徐巧芯表示，如果顧立雄聽不到這些軍人的期待，只想要發5千元打發，只會引起軍人更多埋怨而已。這些年來，在民進黨執政後，軍人的負擔非常大，在前線的編現比遠遠不夠。不只是志願役的加薪，還包含戰鬥加給、超時加給等，這些都應該做重新改革。

徐巧芯指出，若說未來提案後，在預算裡，如2026年預算，當然政府應該編列，依法辦理。她再次強調，她現在提出的是法案，並不是要邊列入特別預算，顧立雄有點誤會，再次呼籲顧，國軍不只有加5千元的價值，相信國軍有加2萬元的價值，二等兵月薪從3萬6到5萬6，才會真正吸引年輕人從軍，未來國防部可以挑人，而不是人來挑國防部。

國防部 軍人 顧立雄

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