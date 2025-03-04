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川普稱台灣若有事美獲影響力 顧立雄：共同核心利益

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

台積電董事長魏哲家昨天宣布對美投資千億，美國總統川普表示，「有了這項投資，若台灣出事，美國也會獲很大的影響力」。國防部長顧立雄今天說，美國最大的核心利益，就是維持印太地區現狀，當然也包括台海穩定，「我們跟美國有共同核心利益，能夠進行相關交流跟合作。」

魏哲家昨天在白宮與川普會面，會後宣布對美投資1000億美元，面對媒體詢問中國試圖孤立或拿下台灣，是否可能將美國的衝擊降到最低，川普聽聞後表示，台積電投資讓美國在重要產業保有一席之地，「如果台灣出事，美國也會獲很大的影響力。」

立法院會今天進行施政報告總質詢，顧立雄會前受訪時說，印太地區是美國的重大核心利益，美方一旦在此區域退卻，對於經濟、軍事安全及地緣戰略，都會造成非常巨大的影響，美國想要維持印太地區現狀，當然包含台海區域的和平穩定，對於美國跟全球來講都是如此。

顧立雄也說，台灣跟美國有共同的核心利益，就是希望台海維持和平穩定的現狀，既然雙方有這樣的目標跟共識，當然就能進行相關交流跟合作。

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