盼赴立院說明覆議理由 卓榮泰喊話在野重新審視總預算

在野大砍今年度中央政府總預算，行政院提出覆議，總統府即起展開節能措施。行政院長卓榮泰指出，預算刪凍造成政府單位在行政上的障礙，盼在野黨團能以此角度，思考是否重新審議，讓公務員一心一意為國家服務，而非處心積慮東減西減，對行政效率造成負面影響，也降低對人民的服務。

行政院上周針對總預算案及財政收支劃分法提出覆議，立法院明天將舉行朝野協商，是否邀卓榮泰報告成焦點；此外總統府因應預算刪減實施節能措施，卻遭在野黨反嗆「烤肉少吃就好」，而財劃法政院提出覆議後，財政部預計本周邀地方協商，未來是否會提出政院版的財劃法引發關注。

卓揆今赴立法院施政總質詢時回覆媒體提問，他說，總預算、財劃法已經在覆議程序中，期待能充分公開地向國會及國人來做說明，更期待的是說明之後，能有讓國會重新檢視中央政府總預算的機會，這才是在憲政體制下應有途徑。

卓揆指出，總統府、監察院、行政院多個部會，包括院本部，事實上已因預算刪減或凍結，在所有行政工作上遭到相當大的障礙，執行起來非常不簡單，希望在野黨團能以此角度面對，思考未來在覆議案中要不要重新審議，要不要讓公務員執行公務時能一心一意為國家服務？而非處心積慮東減西減，對行政效率絕對是負面影響，也降低對人民的服務。