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赴港澳、港澳人定居台模式都生變？ 邱垂正：審慎推動

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
陸委會主委邱垂正今早赴立院時於議場門口前受訪。記者李成蔭／攝影
陸委會主委邱垂正今早赴立院時於議場門口前受訪。記者李成蔭／攝影

國人赴港澳、港澳居民在台定居等制度傳將生變。陸委會主委邱垂正今受訪未否認，他表示，因應港澳情勢變化快速，一直有人提出來，相關辦法也研議多年，但因涉及層面廣，會在維護國安、台港澳健康交流原則下審慎推動。

有意見認為，因應港澳情勢變化，應修改港澳條例相關規範，明訂赴港澳視同中國大陸，適用兩岸條例。陸委會表示，在維護國家安全、有序交流的原則下，檢視相關法規，適時研修。另外，港澳人士赴台居留一年可申請定居，恐延長為居留四年才能申請，同樣成為焦點。

邱垂正今早赴立院時於議場門口前受訪重申，有關港澳條例，因港澳情勢變化快速，一直有人提出來，包含委員提案、學者建議等，陸委會都尊重，也會就現行的法律持續研議，徵詢各界意見，再來審慎推動。

邱垂正提到，有關港澳人士在台灣居留定居許可辦法的修正也是研議多年，因為涉及層面很廣，因此也會在維護國家安全，以及整體台港澳健康交流的原則下，研議各方面法規，審慎推動。

兩岸條例 邱垂正 陸委會

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