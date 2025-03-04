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台積電加碼投資美國 葛如鈞：「矽盾」正面臨削弱危機
台積電美東時間3日在白宮宣布，加碼投資美國1000億美元。國民黨立委葛如鈞今天表示，這不僅是資金外移，更是台灣經濟命脈的轉向，當台灣圍繞台積電生態系才剛起步，新竹、高雄建廠與CoWoS產能調整才開始，如今卻因美國壓力轉向，台灣「矽盾」正面臨削弱危機。
葛如鈞表示，昨夜消息一出，台積電ADR（TSM）在美股暴跌4.2%，投資者震驚於台積電未經充分談判便迅速加碼投資。而美國未提供補助，還要求2奈米以下先進製程優先設在亞利桑那州，從1座5奈米廠加速到2至3座4奈米/3奈米/2奈米廠。商業上，美國製造成本是台灣兩倍，工程師難覓，毛利將大幅下滑；政治上，台積電或為換取美國支持而妥協。但速度越快、製程越先進，對台積電與台灣越不利，產業空洞化隱憂加劇。
「政府的缺席與無力，令人失望。」葛如鈞批評，經濟部次長江文若訪美近一個月，無消無息；執政黨喊「AI內閣」一年卻無作為。反觀烏克蘭談稀土、日本軟銀投5000億美元，領袖親赴白宮談判桌，而台灣卻無力幫台積電減緩美國壓力。外媒CNBC更指，「台積電越在美生產，台灣地緣政治重要性越低，美國未來幫台灣的誘因也越少，台灣恐成『無用之地』」。
葛如鈞呼籲，政府須立即行動，採取可能的對策，包括保技術根留台灣，政策確保先進製程不全外移；強化供應鏈地位，參與國際談判，維持台灣不可替代性；加速本地投資，推動軟體產業、區塊鏈、機器人與 AI 應用，多元化發展產業根基。
葛如鈞也喊話執政黨，台灣不能僅靠台積電獨撐大局，矽盾破防，不能全黨神隱搞鬥爭，要為台灣爭取未來，考驗執政黨的智慧。
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