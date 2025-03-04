影／台積電加碼對美投資 卓榮泰：共利互贏、彼此合作

台積電董事長暨總裁魏哲家與美國總統川普會面，表示台積電預計未來4年在美國投資1000億美元，並興建晶片製造設施。對此行政院長卓榮泰受訪時表示凡是有助於產業界的全球布局，凡是有助於國家整體競爭力的提升，政府都樂觀正面且給予必要協助。

行政院長卓榮泰今天前往立法院備詢前受訪表示，我國海外產業發展都持續跟政府有密切的接觸跟理解，也都清楚雙方彼此的思維跟策略，台積電對美的階段性投資，是在這樣的相同的原則底下，期待能持續跟盟友國家共利互贏、彼此合作，同時也要讓台灣保持在國際產業鏈上的關鍵地位，也要確保台灣在關鍵技術上的領先，才能持續跟所有有意願合作的國家，跟其他的產業來進行有效的深化合作。

卓榮泰強調從川普總統第一任開始，政府就調整國家很多經貿調適，因此對美國的各項投資也實質上在發展成長中，目前對外投資的項目中，對美投資已經達到3成，同時也一併降低對大陸的依賴，對大陸的投資已經降到7.5%，這也是我國在經貿方面上重要的政策跟戰略思考。