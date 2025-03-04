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影／台積電加碼對美投資 卓榮泰：共利互贏、彼此合作

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）表示未來不論對世界各國，我國的先進產業或其他產業如何做全球布局，根留台灣、繼續壯大台灣，是國家政府跟產業界共同的立場。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（中）表示未來不論對世界各國，我國的先進產業或其他產業如何做全球布局，根留台灣、繼續壯大台灣，是國家政府跟產業界共同的立場。記者季相儒／攝影

台積電董事長暨總裁魏哲家與美國總統川普會面，表示台積電預計未來4年在美國投資1000億美元，並興建晶片製造設施。對此行政院長卓榮泰受訪時表示凡是有助於產業界的全球布局，凡是有助於國家整體競爭力的提升，政府都樂觀正面且給予必要協助。

行政院長卓榮泰今天前往立法院備詢前受訪表示，我國海外產業發展都持續跟政府有密切的接觸跟理解，也都清楚雙方彼此的思維跟策略，台積電對美的階段性投資，是在這樣的相同的原則底下，期待能持續跟盟友國家共利互贏、彼此合作，同時也要讓台灣保持在國際產業鏈上的關鍵地位，也要確保台灣在關鍵技術上的領先，才能持續跟所有有意願合作的國家，跟其他的產業來進行有效的深化合作。

卓榮泰強調從川普總統第一任開始，政府就調整國家很多經貿調適，因此對美國的各項投資也實質上在發展成長中，目前對外投資的項目中，對美投資已經達到3成，同時也一併降低對大陸的依賴，對大陸的投資已經降到7.5%，這也是我國在經貿方面上重要的政策跟戰略思考。

卓榮泰最後表示未來不論對世界各國，我國的先進產業或其他產業如何做全球布局，根留台灣、繼續壯大台灣，是國家政府跟產業界共同的立場，這個立場絕不動搖，會持續加強跟深化，因此有助於全球布局的各項產業鏈的思考，跟政府都會密切合作，這件投資案過去彼此也了解雙方的立場，未來還是會加強更多方的合作。

台積電預計未來4年在美國投資1000億美元。對此行政院長卓榮泰（右一）受訪時表示凡是有助於產業界的全球布局，凡是有助於國家整體競爭力的提升，政府都樂觀正面且給予必要協助。記者季相儒／攝影
台積電預計未來4年在美國投資1000億美元。對此行政院長卓榮泰（右一）受訪時表示凡是有助於產業界的全球布局，凡是有助於國家整體競爭力的提升，政府都樂觀正面且給予必要協助。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（圖）今天前往立法院備詢前受訪表示，我國海外產業發展都持續跟政府有密切的接觸跟理解，也都清楚雙方彼此的思維跟策略。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（圖）今天前往立法院備詢前受訪表示，我國海外產業發展都持續跟政府有密切的接觸跟理解，也都清楚雙方彼此的思維跟策略。記者季相儒／攝影

卓榮泰 台積電 美國

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