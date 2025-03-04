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台積電擴大對美投資 賴士葆：台灣遭掏空 日後沒籌碼

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委賴士葆今在立法院議場前接受聯訪。記者李成蔭／攝影
國民黨立委賴士葆今在立法院議場前接受聯訪。記者李成蔭／攝影

台積電將投資美國，美國總統川普說「台灣若出事，美國會有影響力。」國民黨立委賴士葆憂心，川普絕不滿足目前晶片，一定是要更高階的，若都移去美國，台灣就沒籌碼了，且川普不如美國前總統拜登明確承諾要協防台灣，只能重申與中方關係好，對於有什麼「影響力」說不清楚。

在川普見證下，台積電總裁魏哲家3日在白宮宣布在美國增加投資1000億美元；川普說，有了這項投資，如果台灣出事，「美國也會有很大的影響力。」

賴士葆今在立法院議場前接受聯訪時表示，台積電六至七成都是外資，變成「美積電」是現在進行式；台積電去投資當然很好，但不會導致美國掏空台灣是大家擔心的，因為川普絕不滿足於目前晶片，美國要更高階2奈米、1.4奈米的晶片，如果這些廠都去，那台灣剩下什麼？這是國安問題，今天台灣值得美國保護就是因為台積電，若整批移去美國時，台灣又有什麼籌碼要美國一定要來幫忙？

賴士葆認為，川普「台灣若出事」一說的確是有「要來幫忙」的含義，但就是不明確說清楚；像美國前總統拜登講了四次至五次「如果大陸進犯台灣，美國將出兵協防。」那川普現在就是不講，只能不斷重申他跟中共總書記習近平關係好，「所以他會聽我的，不會打台灣」，若川普能像拜登大方講出來，那不是很清楚嗎？川普什麼事情都講得很清楚，就是對台灣問題講不清楚。

台積電 川普 美國

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