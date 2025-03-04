【重磅快評】硬逼賴總統挺大罷免 柯建銘白目兼不厚道？　

大罷免首波送件，罷免藍營立委第一階段連署都過關，罷免綠委的則一個都沒過，形勢忽然變得對民進黨極為有利。在此情況下，到底賴清德總統要不要「公開挺大罷免」、「何時公開挺大罷免」，又成了政壇熱議話題。不過，眾人討論得沸沸揚揚，總統府卻仍不動聲色，賴總統是在「等時機」？還是有難言之隱？

關於賴總統在「大罷免」的角色為何，談得最明確的，是民進黨立院黨團總召柯建銘。早在半個月前，柯建銘就曾在接受專訪時表示，他提出「大罷免」之前，賴清德和行政院長桌榮泰都知情。他甚至表示，賴總統會在關鍵時刻「壓軸出場」，而且「時間最晚是3月3日」。

柯建銘此言一出，立即引發政壇不同討論。以目前「大罷免」力道來看，若說民進黨中央沒有協助、介入，恐怕誰也不信；甚至從戰略角度看，柯建銘說的「賴總統早就知情」，恐怕也有一定的可信度。但「民進黨中央有介入」和「賴總統事前知情」，是否等於「賴總統會出面挺大罷免」，又是另一回事。

其間關鍵，就在於「大罷免」到底能否成功，以及成功、失敗後，各會有怎樣的政治效應。如果成功，那麼自不待言，民進黨將是最大的受益者。不但可能重新躍居立法院第一大黨地位，如果罷免藍委的席次、重選後綠委當選的席次夠多，民進黨甚至可能重新「完全執政」，一掃過去1年多「朝小野大」、受盡窩囊氣的陰霾，甚至可望在2026年的九合一選戰，先拔頭籌，營造勝選氣勢。

但如果是「失敗」呢？如果要給「大罷免失敗」下個定義，那麼既然花了大量人力物力「大罷免」，即使最後結果是「不輸不贏」，朝野立法院席次維持現有比率，也算是「大罷免失敗」，而且確實還存在罷免結果「逆轉」，民進黨席次不增反減的情況。這麼一來，民進黨將如何自處？

如果情況如此，輿論和綠營支持者當然要「找戰犯」，「誰搞出大罷免，誰就得負責」，是很理所當然的事。首當其衝的，當然會是柯建銘。但除了柯建銘，民進黨其他人就不用負責嗎？如果要負責，負責的層級到哪裡？應該怎麼負責？這些都是問題。

而如果賴總統站在第一線「挺大罷免」，那麼免不了必須為大罷免失敗負責的，就直指還身兼民進黨主席的賴總統了。也就是說，如果大罷免失敗，就意味民意對賴總統、對民進黨執政的否定，雖然要他辭去總統職位並不現實，但辭民進黨主席甚至交出執政權，都是合理的要求。如此一來，當然也就意味賴總統提前跛鴨，而民進黨也可能得提前交出政權了。

所以在對大罷免結果沒有把握的情況下，要求賴總統「公開挺大罷免」，站在掌握權力的角度來看，確實是有點「強人所難」了。也就是說，綠營高層的策略，是把「公民團體」推在前面擋槍，如果罷免失敗，也可以找到藉口繼續掌控權力；但柯建銘卻堅持把賴總統拖下水，一起公開推「大罷免」，讓綠營高層進退兩難，多少是有點白目甚至「不厚道」了吧。