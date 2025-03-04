藍委提案國軍加薪 卓榮泰：樂見朝野一致

國民黨立委提案呼籲軍人加薪。行政院長卓榮泰指出，國防部也研擬方案送至行政院審議，樂見朝野一致針對提高國防能力、國軍待遇有共同想法，如此一來，政府將更有效且快速地全面合理提升國軍各項待遇，向保衛國土的國軍致敬。

國民黨立院黨團提出國軍待遇改革法案，要求增加軍人待遇，志願役加給增2萬元，義務役薪水不低於基本工資，軍人保險改為全數公費支出。國防部也透露，現已研擬調增「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」等方案，目前由行政院審議中。

卓榮泰今率行政團隊赴立法院施政總質詢，會前接受媒體聯訪時被問及國軍待遇提升立場，與國防部方案審議進度。

卓揆對此表示，中華民國國軍長期保衛國家及國人安全，政府充滿尊敬和感激，賴總統自去年5月20日上任以來，就指示且公開宣示，要實質調整國軍待遇，目前國防部也已擬定周延規劃送到行政案審議當中。

不過，卓揆未透露審議進度，僅稱，樂見朝野能一致針對提高國防能力、提高國軍待遇有共同想法，如此一來，政府將能有效且快速地全面合理提升國軍各項待遇，向國軍致敬。