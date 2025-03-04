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半導體供應鏈也赴美？郭智輝：目前還不至於整個過去

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
。經濟部長郭智輝今天表示，長期來看，但目前台積電投資的金額裡面，可能還不至於吸引整個供應鏈整過去。圖／聯合報系資料照片
。經濟部長郭智輝今天表示，長期來看，但目前台積電投資的金額裡面，可能還不至於吸引整個供應鏈整過去。圖／聯合報系資料照片

台積電董事長魏哲家美東時間3日在白宮宣布，將在美國增加投資1000億美元，相關供應鏈是否連帶遷移美國，備受關注。經濟部長郭智輝今天表示，長期來看（會），但目前台積電投資的金額裡面，可能還不至於吸引整個供應鏈整過去。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長施政報告並備質詢，郭智輝在進入議場前接受媒體聯訪。媒體詢問，台積電在美宣布投資1000億美元的時間點，在我國經濟部次長江文若訪美後，我政府是否有給壓力？郭智輝表示，沒有關係，江文若主要是去蒐集相關產業的關稅訊息。

經濟部事前有掌握？郭智輝說，產業活動經濟部多多少少都有掌握。郭智輝強調，企業對海內外的投資，都會審視自己的能耐、需求。企業到海外投資，會基於市場、當地國家是否有相關需要的資源，以及企業對全世界的布局，這都是海外擴展重要的依據。

媒體追問，台積電這項投資受否跟關稅有關係？郭智輝說，台積電本來就在美國有廠，在日本也有廠，德國也有，這跟關稅是兩件事，這是台積電在先進科技的全球布局。

郭智輝也說，台灣變成全球矚目焦點，台積電在全球的布局，全球都依賴台灣生產的晶片，在美國生產主要是為了美國的客戶，在日本生產為了日本的客戶，在台灣的生產除了美日之外還有很多的客戶，都需要滿足這些客戶的需求。

對於外界擔憂半導體供應鏈美移，郭智輝坦言，長期來看（會），但以目前台積電投資金額所需要的供應鏈數量，可能還不至於吸引整個供應鏈過去。另外，有媒體詢問，網友擔心台積電會變成美積電，郭智慧說，這是多餘的。

台積電 美國 郭智輝

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