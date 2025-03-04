早知台積電擴大對美投資？卓揆：根留台灣是共同立場

台積電加碼投資美國1000億美元，行政院長卓榮泰透露，這件投資案，政府與企業了解彼此立場，凡是有助提升國家整體競爭力，政府都樂觀正面且予以必要協助；他強調，無論我國產業如何進行全球佈局，根留台灣、繼續壯大台灣，是政府跟產業界的共同立場，絕不動搖，並持續加強與深化。

美國總統川普3日在白宮與台積電董事長魏哲家見面。魏哲家宣布在美國增加投資1000億美元，承諾建造3座半導體製造廠，接下來將另外建造3座半導體廠、2座先進封裝廠和一座研發中心；川普說，有了這項投資，如果台灣出事，「美國也會有很大的影響力。」

卓榮泰今率行政團隊赴立法院施政總質詢，會前接受媒體聯訪時被問及，台積電加碼投資美國，政院是否事先了解情況？台積電是否將成「美積電」？

卓揆對此指出，我國產業的海外發展，都持續跟政府有密切接觸，雙方也清楚彼此間的思維及發展策略，凡是有助產業界全球佈局或提升國家整體競爭力，政府都樂觀正面，也予以必要協助，台積電對美的階段性投資，也在相同原則下。

卓揆認為，政府期待能持續與友盟國家共利互贏，彼此合作，同等重要的是，讓台灣保持國際產業鏈上的關鍵地位，也要確保在關鍵技術上的領先，才能持續與有意願合作國家跟其他產業進行有效深化合作。

卓揆提到，從川普總統第一任開始，政府啟動國家經貿調適，時值發展對美各項投資，目前對美投資已經達到3成，同時一併降低對中國的依賴，對中投資已降為7.5％，這也是我國在經貿方面上重要的政策及戰略思考。

他說，未來無論台灣的先進產業或其他產業如何做全球佈局，根留台灣、繼續壯大台灣，是國家、政府跟產業界的共同立場，絕不動搖，並持續加強與深化，因此有助於全球佈局的各項產業鍊的思考，都會跟政府密切合作，這件投資案過去雙方也了解彼此立場，未來還是會加強更多方的合作。