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台積電加碼對美投資 政院：持續強化合作 創造互惠共贏

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台積電加碼投資美國1000億美元，行政院指出，正面看待台積電海外佈局，也期待台灣與友盟間的互利共贏。路透
台積電加碼投資美國1000億美元，行政院指出，正面看待台積電海外佈局，也期待台灣與友盟間的互利共贏。路透

台積電加碼投資美國1000億美元，行政院指出，正面看待台積電海外佈局，也期待台灣與友盟間的互利共贏；對於台積電新一階段的對美投資規劃，政府將依法審查，顧及公司發展，也確保半導體產業及國家整體競爭力，持續壯大台灣於全球半導體產業中的關鍵地位。

美國總統川普3日在白宮與台積電董事長暨總裁魏哲家見面。魏哲家宣布在美國增加投資1000億美元，承諾建造3座半導體製造廠，接下來將另外建造3座半導體廠、2座先進封裝廠和一座研發中心；川普說，有了這項投資，如果台灣出事，「美國也會有很大的影響力。」

行政院發言人李慧芝今天指出，有關我國企業的海外佈局，政府一貫的立場是只要有助於我國產業全球佈局，有助於國家整體競爭力的持續提升，政府都會正面看待，也期待我國與友盟間的互利共贏。

李慧芝強調，因此，台積電新一階段的對美投資規劃，政府將依法審查，顧及公司發展，也確保半導體產業及國家整體競爭力，持續壯大台灣於全球半導體產業中的關鍵地位。

李慧芝指出，美國是台灣最重要的經貿及科技夥伴，雙方多年來在產業及科技的緊密合作，為兩國人民創造了經濟繁榮及無數就業機會，兩國夥伴關係也加速升級。自川普總統第一任期起，我國即啟動投資移轉，除了台商回流，對美國的投資更持續成長，目前已成為我國對外投資首選，去年對美投資佔對外投資三成，對中投資則降為7.5%。

她說，台美間高科技產業的密切合作，更讓台灣成為美國維繫高科技及科技產業領先地位最重要夥伴，未來我國將持續強化合作，創造互惠共贏。

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