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梵蒂岡圖書館長率團參觀台灣使館 力薦值得訪台

中央社／ 羅馬3日專電

梵蒂岡宗座圖書館總館長札尼今天率領數十位北義的社會菁英教友拜會駐教廷大使館。曾訪台的札尼致詞時向教友力推「台灣是個卓越國家，非常值得前往」，多位教友對台灣高度好奇，熱情表示「下次旅遊地點將鎖定台灣」。

札尼（Angelo Vincenzo Zani）於2023年曾訪台參加故宮「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展，對台灣留下深刻印象。他今天率領北義家鄉布雷西亞（Brescia）約40位教友到羅馬朝聖，特別安排教友參觀台灣使館。這群教友皆為布雷西亞扶輪社成員，職業包括中小企業家、大學教授、律師和高階憲警等。

札尼致詞時盛讚，台灣長期與教廷攜手推動人道援助，包括協助他在非洲剛果推動的教育與醫療工作，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣也曾向布雷西亞醫院捐贈呼吸器，因此他一直想向家鄉教友介紹開放、多元又好客的台灣，盼促進彼此更多交流機會。

駐教廷大使李世明致詞介紹台灣時，引用「時事哏」開場博得眾人鼓掌大笑。他表示，日前美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮會晤後，有句流行語在國際社會很夯，就是「你手上有什麼牌可打」，台灣論領土面積雖小，但台灣對國際很重要，可說手上有很多牌，其重要性可分3個主要方面闡釋。

李世明說，首先台灣具有地緣戰略重要性，台灣海峽是全球貨運通過的重要管道；第二，台灣半導體產業位居世界關鍵地位，先進晶片製程在全球市占率超過9成。

李世明表示，第三點最重要，教宗方濟各（PopeFrancis）說今年是希望禧年，台灣作為自由民主國家，是所有受到中國共產威權統治下人民的希望，因為在中國，人民無法享受自由與公平正義，「台灣扮演了帶來希望的角色」。

李世明鼓勵北義菁英教友到台灣訪問，現在羅馬、米蘭都有直飛台灣班機，非常方便。

在場的布雷西亞扶輪社幹部對此反應熱烈，當場表示要公開徵求「台灣扶輪社姊妹社」，下次立刻安排整團訪台，不少教友也直喊「報名」、「加一」，並開始向使館人員打探台灣有哪些美食、登山、海灘景點，展現義大利人熱情的民族性。

教廷 羅馬 西亞

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