新聞眼／解財劃僵局 政院願遞橄欖枝？

行政院上周宣布對在野黨主導通過的「財政收支劃分法」修正案提出覆議，本周財主單位隨即邀集地方政府和學者專家討論財劃法修法。政府若有心化解此次修法爭議衍生的財政失序問題，應盡速提出合理可行的修法版本；在野黨也應捐棄成見。雙方各退一步才可能化解僵局，否則不會有贏家。

財劃法事涉中央和地方的資源分配，是不折不扣的政治性法案，導致廿多年來修法始終只聞樓梯響。這次在藍白默契下通過修法，但修法版本確有亟待調整之處；行政院長卓榮泰提出的覆議理由雖是政治語言居多，卻也點出部分問題所在。然而，去年在野黨推動修法，要不是綠營一再議事杯葛、行政部門消極不提出政院版，怎麼會搞出這種品質的修法案？

財劃法攸關財政資源的水平和垂直分配，實務上不會有「最好的版本」，但至少可求次佳版本。行政院既然認同有修法必要，也願意將資源合理下放地方，在野黨版本要中央割肉三七五三億元給地方，但須搭配事權下放，其中光討論如何劃分事權就有得討論，況且一來一往，地方實際新增收入恐不符期待。

若中央願從淨釋出給地方的角度重新思考，即在不考慮事權下放的前提下，擴大分配給地方的統籌款規模，儘管釋出規模不比三七五三億元，但中央不會因「大失血」影響政務，地方也可增加獲配的統籌款規模，不失為可行解套方案。

儘管在野黨在立院有人數優勢，但與其讓財劃法修法陷入無止盡的政治或法律紛爭，更應思考如何解套；不過，關鍵仍在行政院是否願遞出橄欖枝，以誠意提出版本和在野黨對話，才可能終結財劃法修法導致的困境。