財劃修法 財主首長邀地方協商

針對財政收支劃分法修法的爭議與後續因應，財政部後天邀集地方政府與學者專家開會，據了解，會中除討論事權下放的配套，財政部也將提出政院版架構和統籌稅款分配原則。財部表示將研議擴大統籌款規模，但未透露將擴大到多少。

行政院上周四才對財劃法修法提出覆議，財政部昨發出開會通知，將於六日下午舉行「各級政府財政收支劃分及中央統籌分配稅款分配指標意見徵詢會議」，邀地方政府和學者專家與會，會議將由財政部長莊翠雲、行政院主計長陳淑姿共同主持。財政部去年兩度邀集地方政府開會討論財劃法修法，但這次會議由莊翠雲、陳淑姿主持，是層級最高的一次。

據了解，財政部將在會中提出政院版財劃法的架構及分配原則，版本依循二○一二年的政院版草案，也就是統籌稅款分配方式以優先滿足基本財政收支差額及搭配財源保障機制，若有剩餘款項，再依「財政努力」及「基本建設需求」分配。

財政部主張，未來將研議擴大統籌稅款規模，以統籌稅款足額彌平地方政府基準財政收支差額，以提升地方財政自主。

原本地方政府提出約八十個建議指標，過去兩次會議後大致獲共識，僅剩支出節流努力、再生能源及汙染防治等三指標有歧見，財政部認為，因地方意見分歧且相關機關未提出其他合適指標，經研議後決定不納入，改為調整其他類似功能的指標及權重。