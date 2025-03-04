總統府即起節能 藍酸：少吃烤肉就好

總統府昨天宣布，因應立法院審議今年度預算刪減及凍結，為維持總統府業務基本運作並確保行政效能，昨起實施三項節能新措施；其中總統府夜間景觀照明，從日落後開啟最低光源模式，並於夜間零時後完全關閉。

除了撙節水電，總統府表示除絕對必要公務所需外，大幅縮減報章雜誌的訂閱數量，並退訂有線電視機上盒；行政所需的影印紙、影印機及印表機碳粉匣等事務耗材，從五長辦公室率先自主減量，推動全府整體減量。

針對總統府的做法，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇譏諷賴政府只要烤肉少辦幾次就好，「賴總統不是說烤肉都可以付？那高級烤肉少吃就好」；說穿了，民進黨政府就是要為接下來總預算覆議推波助瀾，所以每天都在演這些東西，一下停掉記者會的手語老師，一下不提供茶點，「真的不用再演，烤肉少吃幾次就好」。

民眾黨團副總召張啓楷表示，今年度各機關編列水電費，相較去年增加百分之廿五，然而刪減數僅為百分之十，為什麼說謊，還要喊窮？「節能減碳也是好事，總統府就好好推動。」至於縮減報章雜誌訂閱數量，難道重要幕僚不用吸收知識跟專業？先進國家都鼓勵多閱讀，總統府竟然反其道而行，這是違反世界進步潮流。

總統府發言人郭雅慧昨表示，此次立法院審議中央政府總預算，將水電費通刪一成，並不得流用，且總統府業務費遭凍結七成，勢必讓總統府陷入難以支應且難以周轉的困境，衝擊基本運作；總統府二月起暫停假日開放活動後，再度實施節能措施。

郭雅慧宣布三項節能新措施，包括：第一，總統府日間走廊照明減量四分之一，而夜間景觀照明從日落後開啟最低光源模式，並於零時後完全關閉。第二，總統府推動空調節能，減少冰水主機運作時間，冬天僅送風，夏天冷氣提早一小時關機，溫度維持不低於攝氏廿八度；並逐步調降公用區水龍頭出水量，及加裝節水裝置，減少園藝澆灌及洗車頻率。第三，即大幅縮減報章雜誌的訂閱數量，並退訂有線電視機上盒等。

郭雅慧指出，總統府長年來在能源及行政資源用度，已致力於撙節支出；在預算解凍時程未明的狀態下，總統府透過撙節開支、資源共享及自主管理原則，以維持各項政務及業務基本維運；未來也將視實際運作及立法院預算解凍期程，漸進調整總統府各項應變措施。