民眾黨團關切稅收連年超徵 學者：不認同直接普發現金

財政部先前上修民國113年總稅收，超出預算數新台幣5283億元，國民黨立委主張全民普發現金1萬元。民眾黨立法院黨團今天舉行公聽會，多名學者直指租稅制度不公，普遍不認同直接普發現金，民眾黨團總召黃國昌表示，未來會提出完整的立場跟意見。

民眾黨立法院黨團今天舉行「檢討連年超徵，共享經濟成果」公聽會，與會學者皆指現行租稅制度不公、財務模型有檢討之必要，再加上特別預算浮濫編列，導致中央政府財政無法穩健前進，不利長期建設與規劃，普遍不認同直接以普發現金處理。

黃國昌表示，我國稅收連年超徵，不知道是政府能力有問題，還是故意讓人民產生錯覺，過去就有特別預算常態化的批評，沒想到民進黨政府執政後，這種現象已經淪為病態化，對於使用的優先順序，民進黨充滿前後矛盾，行政院前院長蘇貞昌力推普發現金6000元，如今賴政府卻改口要優先還債，顯示施政毫無一貫價值邏輯。

民眾黨立委黃珊珊說明，民眾黨的立場非常開放，就是希望廣納各界意見，超徵本身不是問題，連續超徵才是問題，相關單位聲稱民間表現良好，顯然是政府部門的預期太差，「竟然可以高達4、5年超徵幾千億，這是國家機制失靈的問題。」

政大財政學系教授陳國樑認為，現在中央政府的當務之急，在於提高稅收預測精準度，再來則是稅收超徵的法制化處理方式，他建議制定「中央與地方稅賦收入預估標準作業流程」，避免人為低估與黑箱作業。此外，現行債限機制不夠彈性，應該參酌歐盟的債務調整制度。

針對稅收超徵「還稅於民」的具體做法，陳國樑則強調，稅收超徵不代表財政餘裕，儘管我國稅收連年超徵，然而未償債務也持續上升，如果用普發現金的方式退還，每發一元都可能需要舉借新債，造成跨代際資源轉移，現在享有的利益需由後代子孫承擔。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，當今財政管理與支出都有問題，政府超收即超花，並未有效償還公共債務，超徵稅收應該優先用於還債，並且提出具體稅制改革方案，以確保財政公平與穩健。

台北商業大學財稅系教授羅時萬表示，如果是一方面舉債，另一方面還稅於民，資源將由當今世代享用，債務還本卻由後代子孫承擔，明顯有債留子孫的現象，再加上我國人口嚴重老化，恐將衍生大量高齡照護需求、社會保險給付，政府現階段應該積極減少債務累積。

中山大學政治經濟系特聘教授張其祿建議，政府面對連年超徵，應該採取平衡之道，兼顧財政繼續與經濟共享，例如部分普發現金返還民眾，同時納入排富機制以維護社會公平。另外，政府也可考慮償還公共債務，或者撥補勞健保等基金，甚至投入基礎設施等項目的投資。

財政部賦稅署署長宋秀玲回應，有關稅課收入優於預期，建議優先減少舉債、增加還本，降低政府債務負擔，並且減緩債務累積，同時提升國家信用評級及財政韌性，累積充足財政能量因應未來挑戰，減輕未來世代的壓力，符合代際負擔公平精神。