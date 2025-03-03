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民團告發傅崐萁涉外患與強制罪 高檢署：依法辦理

中央社／ 台北3日電
經濟民主連合律師團今至高檢署按鈴告發傅崐萁涉刑法外患罪及反滲透法。聯合報系記者蕭雅娟／攝影
經濟民主連合律師團今至高檢署按鈴告發傅崐萁涉刑法外患罪及反滲透法。聯合報系記者蕭雅娟／攝影

經民連與台灣東社今天分別告發國民黨立委傅崐萁涉犯外患罪、反滲透法與強制罪；高檢署表示，已收到告發狀，後續依法辦理。

至晚間9時止，尚無法取得傅崐萁對此事的回應。

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強等人今天在台灣高等檢察署前舉行記者會，現場發放的新聞資料指稱中國國民黨立法院黨團總召集人傅崐萁未獲行政院授權，2月到香港與多名香港區議員、香港旅遊業監管局官員等會商，宣稱代表「台灣的中央政府」，承諾台灣政府願提供補助進行在台跨縣市觀光合作。

經民連說，傅崐萁去年率國民黨團17名成員訪問中國，會見中國人民政治協商會議全國委員會主席王滬寧等官員，返台後即遊說行政院官員等，開放福建平潭與台灣間海上客運直航復航。

另外，傅崐萁昨天在花蓮一場活動中致詞時，近80歲的退休教師葉春蓮起身「嗆聲」被請出場，引發許多民眾及曾被葉春蓮教過的學生不滿。

台灣東社發言人陳財能上午到花蓮縣警察局花蓮分局軒轅派出所，告發傅崐萁等違反中華民國刑法強制罪，要求警方做好證據保全及即刻調查，維護花蓮人人身自由及權利。

傅崐萁 國民黨 花蓮

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