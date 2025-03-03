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傅崐萁批賴政府執政：我跟葉春蓮老師及台灣人火氣大

中央社／ 台北3日電
退休生物老師葉春蓮昨天參加國民黨花蓮縣黨部活動，因嗆立委傅崐萁「通匪」，而被人拉出會場外。圖／微光花蓮提供
退休生物老師葉春蓮昨天參加國民黨花蓮縣黨部活動，因嗆立委傅崐萁「通匪」，而被人拉出會場外。圖／微光花蓮提供

花蓮退休教師葉春蓮因嗆聲國民黨立法院黨團總召傅崐萁，被請出場引發各界討論。傅崐萁今天說，對於場外發生的紛擾，非常驚訝且遺憾，希望葉春蓮能有安好健康的身體。他強調，總統賴清德當選13個月來，「我跟葉老師及善良的台灣人民一樣，火氣越來越大」。

國民黨花蓮縣黨部2日舉辦「國會問政說明會」暨「紀念總理孫中山先生逝世百年」活動，安排黨部主委盧新榮及傅崐萁等人宣講。傅崐萁演講時遭坐在台下的葉春蓮「嗆聲」，傅崐萁透過麥克風說「你們看到了嗎？這就是民進黨的態度，我一點自由都沒有。」部分在場人士則辱罵葉春蓮，最後葉春蓮被數名維安及工作人員請出場。

傅崐萁晚間透過臉書表示，昨天在國民黨花蓮縣黨部主辦及邀請下，他與花蓮縣長徐榛蔚及鄉鎮代表們，一同出席國父逝世百週年紀念會及問政說明會，在滿場2000多名鄉親見證的當下，突發的事件卻是餘波盪漾；對於葉春蓮在場外發生的紛擾，他非常驚訝且遺憾，「希望葉老師能有安好健康的身體！」

傅崐萁說，總統賴清德當選13個月來，「我跟葉老師及善良的台灣人民一樣，火氣越來越大」，明明立法院通過史上最高的新台幣2.92兆元預算，政府卻天天喊著做不了事。過年期間詐騙橫行，短短7天2500件詐騙案，騙走16億元人民血汗錢，結果民進黨只會專心搞大罷免。

傅崐萁表示，急診缺病床不是一天兩天，3個月內700多名醫護人員離職，總統府設立「健康台灣推動委員會」等3大委員會，賴總統應以總統的高度出面協調各政黨解決問題，結果整天只會喊抗中保台，把所有不合綠意的都打成中共同路人。

傅崐萁指出，大陸的文革，毛澤東以革命名義攻擊黨內不同派系，撕裂社會造成十年浩劫。賴政府謠言治國、謊言台灣，不思朝野溝通、一心政治操作，模糊施政無能的焦點，豈是民主國家領導人該有的風範。葉春蓮問「為什麼許多人不能分辨是非」，他也想知道「為什麼這麼多人被民進黨欺騙」。

傅崐萁強調，這絕不是葉春蓮老師的錯，人民有知的權利。但是當綠媒、網軍、側翼一面倒混淆黑白是非攻擊時，而他即使被貼標籤，也要堅定修「財劃法」為花蓮家鄉爭取每年增加超過160億元的補助款，及還稅於民普發全民現金1萬元來行銷花蓮觀光、提升社福，並積極推動民生相關的法案優先，這才是人民急需的照顧與服務。

傅崐萁 國民黨 花蓮

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