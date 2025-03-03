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林岱樺涉貪風暴後首份民調出爐 地方人士說「不意外」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委林岱樺2月21日爆發詐領助理費案，但一份最新民調顯示，她在黨內爭取市長提名的人之中，仍獲得最多支持。圖／林岱樺服務處提供
立委林岱樺2月21日爆發詐領助理費案，但一份最新民調顯示，她在黨內爭取市長提名的人之中，仍獲得最多支持。圖／林岱樺服務處提供

高雄立委林岱樺身陷涉貪風暴重創形象，但根據今天媒體公布的最新民調顯示，以四位爭取下屆民進黨市長提名的現任立委進行的電話民調，林岱樺穩居第1名，賴瑞隆、邱議瑩緊追在後。對此，林岱樺未回應，地方人士則說，基層經營扎實，沒有太意外。

立委林岱樺2月21日爆發詐領助理費案，高喊「政治干預司法，司法干預初選」。《Newtalk新聞》2月25日至27日委託民調公司針對高雄市長選情進行電話民調。

《Newtalk新聞》指出，若是以民進黨內4人競爭，支持度排序為林岱樺19.1％、賴瑞隆15.0％、邱議瑩則拿下14.3％、許智傑9.1％。另有42.5％受訪者表達「未決定」或「無意見」。

若與國民黨柯志恩比較，4人皆贏柯志恩，分別為林岱樺領先13.9%、賴瑞隆領先13.6%、許智傑領先13%、邱議瑩領先12.1%。

政壇人士說，林岱樺父親林三郎曾擔任過鳳山市長，鳳山是林岱樺的大本營，所以她的支持者與鳳山立委許智傑出現重疊；此次檢調辦案重創林岱樺形象，間接拉高新系賴瑞隆的好感度。

此外，林岱樺基層組機綿密、經營扎實，本來就不是單純靠空戰博得高知名度，現階段民調仍第一，不會感到意外。另方面，也不排除出現情緒性支持者，認為林岱樺受到新潮流打壓而選擇送暖。

值得注意的是，逾4成受訪者未表態，民進黨黨內初選時程未定，未來的變數還很大。

林岱樺 民調 賴瑞隆

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