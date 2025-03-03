花崗國中校友拿看板聲援「葉霸」 校方盼尊重學校勿穿校服

花蓮花崗國中退休生物老師葉春蓮，昨天在國民黨活動中嗆立委傅崐萁遭驅趕，今天傍晚有校友手拿兩片白色珍珠板，寫「葉春蓮老師對不起」，表明會罷免傅崐萁。校方表示，每個人都有自己的想法，也希望校友能尊重學校，不要穿著校服站在校門口，而葉老師也希望自己的個人意見不要影響到學校。

今天有一名年約30歲男子身穿花崗國中校服，戴墨鏡、口罩蒙臉，手拿兩片白色珍珠板，寫上「葉春蓮老師對不起！我會分辨是非！我會罷掉這個人」，另一片寫「站立反省簽到表」，從下午4時30分站到下午5時30分，更註明96級簽到。男子面對媒體詢問，皆不發一語。

有民眾特別買礦泉水、果汁送給男子，也有人簽名支持，許多人騎車、開車路過，都忍不住多看一眼；而學校也有人員出來查看情形。

校方表示，知道有這樣的狀況出來關心，看到該名男子穿花崗國中校服，表明自己是96級入學校友，有跟他溝通，學校會尊重每人的言論自由，但沒有經過學校同意，就在校門口舉牌，認為行為不妥。若要回母校穿便服即可，也歡迎校友回來看老師。

校方指出，因男子在校門口前，又是交通要道，經過的民眾可能會以為是國中生，尊重男子的想法，也希望他能尊重學校，更重要的是尊重葉老師的想法。