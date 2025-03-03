聽新聞
0:00 / 0:00
花崗國中校友拿看板聲援「葉霸」 校方盼尊重學校勿穿校服
花蓮花崗國中退休生物老師葉春蓮，昨天在國民黨活動中嗆立委傅崐萁遭驅趕，今天傍晚有校友手拿兩片白色珍珠板，寫「葉春蓮老師對不起」，表明會罷免傅崐萁。校方表示，每個人都有自己的想法，也希望校友能尊重學校，不要穿著校服站在校門口，而葉老師也希望自己的個人意見不要影響到學校。
今天有一名年約30歲男子身穿花崗國中校服，戴墨鏡、口罩蒙臉，手拿兩片白色珍珠板，寫上「葉春蓮老師對不起！我會分辨是非！我會罷掉這個人」，另一片寫「站立反省簽到表」，從下午4時30分站到下午5時30分，更註明96級簽到。男子面對媒體詢問，皆不發一語。
有民眾特別買礦泉水、果汁送給男子，也有人簽名支持，許多人騎車、開車路過，都忍不住多看一眼；而學校也有人員出來查看情形。
校方表示，知道有這樣的狀況出來關心，看到該名男子穿花崗國中校服，表明自己是96級入學校友，有跟他溝通，學校會尊重每人的言論自由，但沒有經過學校同意，就在校門口舉牌，認為行為不妥。若要回母校穿便服即可，也歡迎校友回來看老師。
校方指出，因男子在校門口前，又是交通要道，經過的民眾可能會以為是國中生，尊重男子的想法，也希望他能尊重學校，更重要的是尊重葉老師的想法。
校方說，葉老師沒有想要因為個人意見而影響學校，所以昨天都沒有說自己是來自哪間學校，葉老師從進花崗到退休就是心繫花崗，也希望這次的事件不要給學校帶來困擾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言