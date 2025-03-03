為何不請政黨推薦大法官？ 總統府亮公文指藍曾婉拒扁

藍白立委質疑賴清德總統公開徵選大法官，卻未行文請在野黨推薦人選，總統府發言人郭雅慧連日澄清，今（3日）提出公文影本佐證，陳水扁總統任內函請國民黨和親民黨推薦大法官被提名人時，兩黨皆以尊重專業屏除政治考量為由，回覆不宜推薦人選。

郭雅慧昨（2日）澄清，總統府未行文請在野黨推薦大法官人選一事並非事實；鑑於大法官獨立行使憲法所定職權，不受任何干涉，前總統馬英九和蔡英文任內的大法官提名審薦作業，對外徵才時皆未行文任何政黨推薦。

國民黨立委王鴻薇今翻出2003年的總統府新聞稿，指出當時的大法官審薦小組召集人呂秀蓮曾主動函請執政黨與在野各黨推薦人選，賴總統卻把陳水扁時代的紀錄給消音。

總統府公布當時國民黨與親民黨的函文，郭雅慧表示，陳水扁在2003年提名大法官過程中，曾函請主要政黨推薦人選，各政黨並未推薦；當時的國民黨與親民黨均函復指，「政黨不宜推薦大法官提名人選。」

到了2008年馬英九主政時期，大法官提名審薦小組第一次會議記錄寫道：「大法官需超出黨派以外，依據法律獨立行使職權，不受任何干涉，因此本次提名不請政黨推薦。」

郭雅慧表示，呼籲政治人物發言前可善加查證，本於事實理性問政，也勿昨是今非。