檢察官協會推資深女檢當大法官 她認為死刑一致決有爭議

大法官懸缺，總統府籲請各界推薦或自薦大法官人選，中華民國檢察官協會今推薦台灣高檢署主任檢察官、調最高檢察署訴訟組辦事的資深女檢察官林麗瑩。

去年憲法法庭作出「實質廢死」的判決，最高檢察署為求因應舉辦研討會，廣邀學者專家表示意見，林麗瑩在研討會中一度發言。

林麗瑩當時表示，科處死刑要求各審級均一致決，在實務操作及法律解釋上極有爭議，恐有法理上的扞格，她認為，國民法官法不在憲法判決拘束範圍內，可考量尊重國民主權的立法目的，對死刑評決另作合理規定。

林麗瑩是司法官學院31期結業，曾任法務部綜合規劃司司長、司法院政風處長，最高檢任內多次協助憲法訴訟事宜，並曾在憲法法庭出庭維護檢察官主張，她在台北地檢署時，也曾偵查國片導演張作驥性侵案。