快訊

徐巧芯、羅智強入列…新增13藍委罷免一階達標 3綠委低於門檻

晚歸民眾留意！ 北市府預警：4日凌晨恐有強降雨+強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

檢察官協會推資深女檢當大法官 她認為死刑一致決有爭議

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導
最高檢察署訴訟組辦事檢察官林麗瑩。圖／聯合報系資料照片
最高檢察署訴訟組辦事檢察官林麗瑩。圖／聯合報系資料照片

大法官懸缺，總統府籲請各界推薦或自薦大法官人選，中華民國檢察官協會今推薦台灣高檢署主任檢察官、調最高檢察署訴訟組辦事的資深女檢察官林麗瑩。

去年憲法法庭作出「實質廢死」的判決，最高檢察署為求因應舉辦研討會，廣邀學者專家表示意見，林麗瑩在研討會中一度發言。

林麗瑩當時表示，科處死刑要求各審級均一致決，在實務操作及法律解釋上極有爭議，恐有法理上的扞格，她認為，國民法官法不在憲法判決拘束範圍內，可考量尊重國民主權的立法目的，對死刑評決另作合理規定。

林麗瑩是司法官學院31期結業，曾任法務部綜合規劃司司長、司法院政風處長，最高檢任內多次協助憲法訴訟事宜，並曾在憲法法庭出庭維護檢察官主張，她在台北地檢署時，也曾偵查國片導演張作驥性侵案。

司法院 憲法法庭 檢察官

延伸閱讀

綠營底下偵辦陳水扁貪汙 法務部推薦「他」當大法官

張惠立曾判黃國昌無罪！ 女法官協會推薦她和鄭純惠出任大法官

開水、熱油狠毒虐待！陸蛇蠍女夥同2人虐死室友 遭火速執行死刑

「可怕升級」伊朗執行死刑數量大增 人權組織：平均每天有5人被處決

相關新聞

綠營底下偵辦陳水扁貪汙 法務部推薦「他」當大法官

7名大法官懸缺，總統府上月21日籲請各界踴躍推薦或自薦大法官人選，期限今日到期。法務部今推薦退休「名檢」陳瑞仁擔任大法官...

檢察官協會推資深女檢當大法官 她認為死刑一致決有爭議

大法官懸缺，總統府籲請各界推薦或自薦大法官人選，中華民國檢察官協會今推薦台灣高檢署主任檢察官、調最高檢察署訴訟組辦事的資...

綠指北市府補助民眾黨「一日北高」 黃國昌嗆無知：一塊錢都沒有

民進黨台北市議員洪健益指控，台北市政府以公帑補助民眾黨「一日北高」活動，民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨就是去參加活動，...

遭控拿北市府錢補助民眾黨「一日北高」 主辦協會發聲

民進黨台北市議員洪健益今天爆，台北市府在柯文哲卸任兩年，依然補助民眾黨的「一日北高」單車活動的舉辦團體，共63.8萬元。...

否認找人架走「葉霸」退休師 傅崐萁還原現場指她是深綠

花蓮退休教師葉春蓮嗆國民黨立委傅崐萁「通匪」後被架走引發爭議，傅崐萁今回應時喊冤，本就是場單純且不公開活動，自己是被葉尾...

國民黨反擊林俊憲：想選台南市長 也不用挺違法募資吧

國民黨今舉行記者會揭露罷免藍委團體內部訊息，控罷團涉違法募款。民進黨立委林俊憲批，國民黨怕大罷免潮，「什麼樣的賤招都能使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。