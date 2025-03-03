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綠指北市府補助民眾黨「一日北高」 黃國昌嗆無知：一塊錢都沒有

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（右）今天舉行公聽會檢討政府連年超徵稅收，應如何建立制度使國家經濟成長果實與全民共享，所以目前無法決定是否支持國民黨所提的全民普發現金。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（右）今天舉行公聽會檢討政府連年超徵稅收，應如何建立制度使國家經濟成長果實與全民共享，所以目前無法決定是否支持國民黨所提的全民普發現金。記者潘俊宏／攝影

民進黨台北市議員洪健益指控，台北市政府以公帑補助民眾黨「一日北高」活動，民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨就是去參加活動，一塊錢補助通通都沒有，想要潑糞大可不必，只是凸顯無知跟問政品質低落。

洪健益上午在臉書發文指出，台北市前市長柯文哲「一日雙塔」開惡例，利用公家資源創造個人政治舞台，起初美其名用體育局名義辦活動，挨批後改由民間協會舉辦，沒想到市府變相贊助該協會；北市府補助完柯文哲，還繼續補助黃國昌，「台北市已經光明正大藍白合了嗎」。

民眾黨立院黨團下午舉行「檢討連年超徵，共享經濟成果」公聽會，黃國昌會前受訪表示，「一塊錢的補助，通通都沒有」，與其找這種民間協會的麻煩，應該先檢視自家議員許淑華。

黃國昌反問，許淑華虛報迷你足協補助，請問錢什麼時候要繳回來？民進黨恐怕要先好好關心，「民進黨的台北市議員，問政程度怎麼如此差」，想要對民眾黨潑糞大可不必，否則只是凸顯其無知跟問政品質的低落。

此外，多個民間團體發起罷免行動，35位國民黨立委通過第一階段，黃國昌表示，民眾黨還是要提出誠懇呼籲，麻煩賴清德總統說清楚講明白，民進黨的立場到底是什麼，全國人民看得眼花撩亂，堂堂執政黨正事不幹，透過民進黨立院黨團總召柯建銘高喊大罷免，「請問這是賴總統口中所講的團結台灣嗎？」

黃國昌指出，面對國內外政經情勢劇烈變化，執政黨拿不出有效對策、看不到具體作為，唯一呈現在國人面前就是大罷免，只會在國內搞政治鬥爭，否則就是黨內派系互打，台灣社會被搞得烏煙瘴氣，人民早就已經受不了，難道讓台灣走回一黨獨大，才是民進黨感興趣的事情。

媒體詢問，針對司法院大法官提名人選，傳出總統府並未行文在野黨，黃國昌表示，如果民進黨政府的說法成立，「去年考試院正副院長跟考試委員，他們更不應該向其他政黨徵求好的人才」，難道是今年的民進黨，打臉去年的民進黨？還是民進黨的標準是隨心所欲，憲法法庭只准綠色大法官，批評民進黨下場就是被否決封殺？

黃國昌強調，現在最根本的問題，還是在於賴總統的胸襟跟心態，到底是要廣納各界賢才，早點讓憲法法庭運作，還是要執意進行顏色、思想審查，只要是敢批評民進黨、違反黨意的人，他們就沒有資格出任大法官。

北市府 民進黨 黃國昌

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