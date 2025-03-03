遭控拿北市府錢補助民眾黨「一日北高」 主辦協會發聲

民進黨台北市議員洪健益今天爆，台北市府在柯文哲卸任兩年，依然補助民眾黨的「一日北高」單車活動的舉辦團體，共63.8萬元。舉辦活動的台北市體育會自由車委員會回應，活動當天知道民眾黨部分人員，要求政黨相關旗幟標語都不得進入會場。

台北市體育會自由車委員會成立於民國56年，直到97年改制，並於98年10月31日登記設立台北市體育總會自由車協會。

台北市體育總會自由車協會表示，本會自民國95年創辦永不放棄自行車活動，101年開辦雙塔北高活動至今第14屆，一直秉持推展全民體育與發展自由車競技項目為主要目標，本屆114年的一日北高活動，依往例辦理，於公眾平台開放全國車友報名，參加人員來自全國共272人。

台北市體育總會自由車協會說，依往例，體育活動報名表，僅記載個人資料，並未登載政治喜好或政黨調查，活動秉持開放原則，歡迎國內外愛好自由車運動人士參與。

至於當天活動，知悉民眾黨部分人員依大會規定完成報名程序，於大會會場要求該黨的政黨旗幟、標語、口號均不得進入會場的體育活動辦理原則，該黨人員也同意配合本會要求未有異議，參加人員於出賽時，也無禮遇、無大會介紹，需與所有參賽人員一同排隊出發。

台北市體育總會自由車協會強調，在辦理諸多活動，其地方首長、議員的參與，均表達歡迎，同時也無由拒絕其政治人物參與，本著體育活動辦理的本份，不為特定政黨服務，期盼全國愛好自由車的車友共同參與。