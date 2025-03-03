綠營底下偵辦陳水扁貪汙 法務部推薦「他」當大法官

7名大法官懸缺，總統府上月21日籲請各界踴躍推薦或自薦大法官人選，期限今日到期。法務部今推薦退休「名檢」陳瑞仁擔任大法官，並函覆公文給總統府， 法務部所提名單檢察界好評多。

陳瑞仁是司法官23期結業，與前總統蔡英文2016年上任後任命的前法務部長邱太三有同學之誼，受邱重用擔任司法改革國是會議的委員，陳目前雖然退休，仍獲聘為法官評鑑委員會委員且擔任召集委員一職。

陳瑞仁早年在台灣高檢署查緝黑金行動中心服務期間，於綠營前總統陳水扁主政下，偵辦前第一夫人吳淑珍捲入的國務機要費貪汙等案，起訴品質佳，奠定後來最高檢察署特別偵查組查辦「扁家弊案」的基礎。

依維基百科官網，陳瑞仁是國立台灣大學法律系學士、國立台灣大學法律學研究所碩士、美國哥倫比亞大學刑事訴訟學碩士，在校期間，曾任大學新聞社採訪主任、總編輯，與邱太三為大學同窗。

陳瑞仁歷任台東地檢署檢察官、士林地檢署檢察官、檢察官改革協會發言人、查緝黑金行動中心檢察官、最高檢察署訴訟組檢察官、法務部司法官訓練所教務組組長，一生不求官，從新竹地檢署「陽春檢察官」身分退休。