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藍營質疑總統府未回應大法官人選 府籲應善加查證

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供

有關媒體詢問，國民黨記者會質疑總統府回應「未行文通知在野黨推薦大法官人選」一事，總統府發言人郭雅慧重申，一如前次所提，前總統馬英九、前總統蔡英文統任內提名大法官，「皆未函請任何政黨推薦人選」是事實，呼籲政治人物發言應可善加查證，並本於事實理性問政。

郭雅慧進一步說明，2003年陳前總統進行大法官提名作業時，確實曾函請國會主要政黨推薦優秀人選，各政黨並未推薦。而當時國民黨、親民黨都函復總統府表達，「大法官職司維護憲政體制，屬性超然，提名人選應尊重專業，摒除政治考量」等重點，當時兩黨也都認為政黨不宜推薦人選。

郭雅慧並說明，馬英九任內，大法官提名審薦小組曾於2008年8月1日會議中，作成決議，「鑑於司法院為獨立機關，大法官須超出黨派以外，依據法律獨立行使職權，不受任何干涉，故該次提名作業不請政黨推薦」。而此項原則作法，之後歷次大法官提名審薦作業也採行迄今。

郭雅慧強調，也因此，在馬英九、蔡英文任內，總統府於提名大法官時，皆未函請任何政黨推薦人選。這些脈絡年代並不久遠，查證亦不困難，呼籲政治人物本於事實、理性問政，也勿昨是今非。

國民黨 大法官 總統府發言人

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