否認找人架走「葉霸」退休師 傅崐萁還原現場指她是深綠

花蓮退休教師葉春蓮嗆國民黨立委傅崐萁「通匪」後被架走引發爭議，傅崐萁今回應時喊冤，本就是場單純且不公開活動，自己是被葉尾隨，一上台後就遭嗆，眾人喊請葉出去，葉出了門後與其他不同屬性支持者起爭執，怎麼變他的錯？現在罷團還說因葉被騙來拿樹苗，又聽到他罵民進黨，但事實上自己一句話都還沒說，請別再造謠。

國民黨花蓮縣黨部昨在中正體育館舉行活動，葉春蓮嗆傅崐萁是「通匪」遭請出場，網路上出現疑似拉扯動作，引發爭議。花蓮縣黨部回應，葉女士謾罵影響現場秩序，請2名警察帶她離開會場，並無用力拉扯；懷疑這些都是側翼網軍預謀式的惡意操作，曲解事實誤導大眾。

傅崐萁表示，昨天是紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，並結合問政說明會，這本來是很單純的內部活動，並無開放一般民眾進入，也沒邀請媒體，同時也禁止錄音錄影，活動大約9時30分開始，陸續有人上台講話，自己9時50分左右抵達並上台，結果一上台還沒講話就遭葉春蓮嗆聲鬧場，鬧得全場人都要請葉出去，後來警察才來協助，現場2000多雙眼睛都可作證。

傅崐萁表示，場地有內門、外門，離開活動的大禮堂內門後，葉春蓮強硬賴著不走，後來又跟不同屬性支持者起爭執。他表示，葉春蓮本身是深綠，在學校又是「葉霸」，個性就是這樣；傅並出示葉與民進黨兩議員、東社發言人陳財能的合照，直指葉春蓮與民進黨關係匪淺。

傅崐萁批評，現在就是罷團出來洗地，說葉春蓮被騙去拿植樹節樹苗，結果發現「布道大會」在罵民進黨，但事實上樹苗是別的民間社團在發，而他上台也還沒說一句話就被嗆。他反問「葉春蓮做為老師可以這樣嗎？民主是這樣嗎？」並指罷團是綠營側翼，不斷在網路散布不實謠言。