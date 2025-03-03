快訊

真的來了！樂天女孩韓援三本柱 河智媛攜神級蜜大腿+超強舞蹈加入

蘋果M4 MacBook Air他篤定「本周就登場」 7大升級火速取代這型號

「禿毛醜奶狗」遭棄蹲路邊等死沒人敢碰 帶回收容所才發現牠不是狗

影／是否支持國民黨所提普發現金？民眾黨舉行公聽會廣納意見

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
去年稅收超徵5283億元，民眾黨立院黨團總召黃國昌（中）今天舉行公聽會檢討政府連年超徵稅收，應如何建立制度使國家經濟成長果實與全民共享。記者潘俊宏／攝影
去年稅收超徵5283億元，民眾黨立院黨團總召黃國昌（中）今天舉行公聽會檢討政府連年超徵稅收，應如何建立制度使國家經濟成長果實與全民共享。記者潘俊宏／攝影

去年稅收超徵5283億元，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天舉行公聽會檢討政府連年超徵稅收，應如何建立制度讓人民納稅錢不遭到不當剝削，使國家經濟成長果實與全民共享，所以目前無法決定是否支持國民黨所提的全民普發現金。

黃國昌表示，我國稅收超徵逐年創高，從110年的4327億元到113年的5283億元，近4年超徵金額累計達1.8兆之多，顯示中央政府預估能力失準，稅收成長與經濟成長不成比例，質疑政府超拿人民勞動與經濟成長果實。黃提到，從前閣揆蘇貞昌表示要研議運用智慧系統建立「中央政府稅課收入估測模型」，提升稅收預算編列準確度，財政部也在112年舉辦會議成立稅收估測專案小組，但這些舉措非但不能校正誤差，超收稅額更不減反增，讓人質疑這究竟是制度性錯誤、或錯誤性制度所致。

所以國民黨主張全民普發現金，民進黨強調應用於建設，黃國昌說民眾黨開公聽會就是廣納專家的意見後再做決定。

去年稅收超徵5283億元，民眾黨立院黨團總召黃國昌（右）今天舉行公聽會檢討政府連年超徵稅收，應如何建立制度使國家經濟成長果實與全民共享，所以目前無法決定是否支持國民黨所提的全民普發現金。記者潘俊宏／攝影
去年稅收超徵5283億元，民眾黨立院黨團總召黃國昌（右）今天舉行公聽會檢討政府連年超徵稅收，應如何建立制度使國家經濟成長果實與全民共享，所以目前無法決定是否支持國民黨所提的全民普發現金。記者潘俊宏／攝影
針對全台掀起罷免潮，民眾黨立院黨團總召黃國昌（中）今天與黨籍立委舉行記者會表示，民進黨執政只會剷除異己、扣紅帽子搞鬥爭。記者潘俊宏／攝影
針對全台掀起罷免潮，民眾黨立院黨團總召黃國昌（中）今天與黨籍立委舉行記者會表示，民進黨執政只會剷除異己、扣紅帽子搞鬥爭。記者潘俊宏／攝影

民眾黨 黃國昌

延伸閱讀

張惠立曾判黃國昌無罪！ 女法官協會推薦她和鄭純惠出任大法官

北市補助民眾黨一日北高 2年花63萬 綠批：另類藍白合？

民眾黨「一日北高」單車抵終點 黃國昌：希望明年柯文哲出來陪我們騎

民眾黨228「一日北高」成功達陣 黃國昌被酸只騎頭尾

相關新聞

立院刪凍預算 總統府省夜間景觀照明、夏季提早關冷氣

總統府透過新聞稿宣布，因應立法院審議今年度預算刪減及凍結結果，為維持總統府業務基本必要運作，並確保行政效能，自今（3日）...

獨／最高法院、最高行政法院建議大法官人選 4人出線

7名大法官懸缺，總統府上月21日籲請各界踴躍推薦或自薦大法官人選，期限今日到期。據了解，司法院提出4名人選，分別是最高法...

黨內初選提前開打？ 綠營台南8議員聯合聲明再攻跑票案

2026台南市長民進黨黨內初選提前開戰？台南市議會民進黨8位議員今針對昨天造勢場合，提及「2018年台南市議長選舉，民進...

張惠立曾判黃國昌無罪！ 女法官協會推薦她和鄭純惠出任大法官

總統府上月21日籲請各界踴躍推薦或自薦大法官人選，期限至今日。除司法院由各法院推薦，提出最高行政法院法官張國勳、最高法院...

退休老師罵傅崐萁遭警方驅離 國民黨批綠營惡意操作

國民黨花蓮縣黨部昨天在中正體育館舉行活動，退休老師葉春蓮嗆立委傅崐萁是「通匪」遭請出場，網路上出現疑似拉扯動作。縣黨部今...

前特派漫談／台美關係多數「突破」都有先例 但2事除外

無論藍綠，各屆政府都喜歡宣傳「台美關係史上最佳」，動輒「突破」，但實際上，華府看待雙邊關係自有「『一個中國』政策」為護欄，不會輕易跨越。從另一面看，台北可在程度內宣傳來獲取政治利益，但操作過頭會引發美國出手壓制，反而得不償失。 從代表團參與美國就職典禮、平時的美台官員互動情形、總統過境時互動的美國官員層級，到美國官員訪問台灣的層級，都可以是突破，這凸顯的是美台非官方關係背景下，台北對於台灣處境的高度敏感。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。