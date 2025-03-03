影／是否支持國民黨所提普發現金？民眾黨舉行公聽會廣納意見

去年稅收超徵5283億元，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天舉行公聽會檢討政府連年超徵稅收，應如何建立制度讓人民納稅錢不遭到不當剝削，使國家經濟成長果實與全民共享，所以目前無法決定是否支持國民黨所提的全民普發現金。

黃國昌表示，我國稅收超徵逐年創高，從110年的4327億元到113年的5283億元，近4年超徵金額累計達1.8兆之多，顯示中央政府預估能力失準，稅收成長與經濟成長不成比例，質疑政府超拿人民勞動與經濟成長果實。黃提到，從前閣揆蘇貞昌表示要研議運用智慧系統建立「中央政府稅課收入估測模型」，提升稅收預算編列準確度，財政部也在112年舉辦會議成立稅收估測專案小組，但這些舉措非但不能校正誤差，超收稅額更不減反增，讓人質疑這究竟是制度性錯誤、或錯誤性制度所致。