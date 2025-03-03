立院刪凍預算 總統府省夜間景觀照明、夏季提早關冷氣

總統府透過新聞稿宣布，因應立法院審議今年度預算刪減及凍結結果，為維持總統府業務基本必要運作，並確保行政效能，自今（3日）起實施3項節能新措施；其中，總統府夜間景觀照明，從日落後開啟最低光源模式，並於夜間0時後完全關閉。

總統府發言人郭雅慧表示，此次立法院審議中央政府總預算，將水電費通刪10%，並不得流用，且總統府業務費遭凍結70%，勢必讓總統府陷入難以支應且難以周轉的困境，衝擊總統府基本運作。

總統府2月起暫停假日開放活動後，再度實施節能措施。

郭雅慧表示，總統府日間走廊照明減量四分之一，而夜間景觀照明從日落後開啟最低光源模式，並於0時後完全關閉。

此外，郭雅慧說，將推動空調節能，減少冰水主機運作時間，冬天僅送風，夏天冷氣提早1小時關機，溫度維持不低於攝氏28度；並逐步調降公用區水龍頭出水量，及加裝節水裝置，也加強宣導節水，減少園藝澆灌及洗車頻率。

除了撙節水電，郭雅慧表示，除絕對必要之公務所需外，大幅縮減報章雜誌之訂閱數量，並大幅退訂有線電視機上盒；另包括行政所需的影印紙、影印機及印表機碳粉匣等事務耗材，亦從五長辦公室率先自主減量，推動全府整體減量。

郭雅慧指出，總統府長年來在能源及行政資源用度，已致力於撙節支出；然而，在預算解凍時程未明的狀態下，總統府透過撙節開支、資源共享及自主管理原則，以維持各項政務及業務基本維運；未來也將視實際運作及立法院預算解凍期程，漸進調整總統府各項應變措施。