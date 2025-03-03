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黨內初選提前開打？ 綠營台南8議員聯合聲明再攻跑票案

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
立委陳亭妃（左二）今宣布完成「選舉補助款公益信託」，針對聯合聲明一事仍強調團結，認為不要再做政治口水。圖／陳亭妃服務處提供
立委陳亭妃（左二）今宣布完成「選舉補助款公益信託」，針對聯合聲明一事仍強調團結，認為不要再做政治口水。圖／陳亭妃服務處提供

2026台南市長民進黨黨內初選提前開戰？台南市議會民進黨8位議員今針對昨天造勢場合，提及「2018年台南市議長選舉，民進黨3位議員跑票」一事，發表3點聯合聲明，同時呼籲立委林俊憲、陳亭妃，不要與傷害民進黨的人走在一起；陳亭妃今回應仍強調團結，認為不要再做政治口水。

民進黨籍市議員周嘉韋、林依婷、謝舒凡、李宗翰、朱正軒、蔡筱薇、蔡麗青、黃肇輝今發表3點聯合聲明，強調「歷史可以過去，但不容忘記」，民進黨團在2014、2018年兩度面對黨團成員在正副議長投票中跑票，絕對不容忽視，且修法後2018年採用記名投票，點名吳通龍、陳怡珍、周麗津3位議員仍配合郭信良指揮，背叛黨團決議投票，「是民進黨團最對不起支持者的時刻」。

聲明中也提到，2018年正副議長選舉是民進黨團最大的痛，請未來要參選市長的黨內同志，合作對象千萬不可與理念相左的藍白政黨合作，更要切記與魔鬼交換利益，將會犧牲民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」核心理念；民進黨應深刻記得過去的錯誤，銘記選民的託付，跑票事件及以郭信良為首所引發的黨內分裂問題，都不能被遺忘。

最後，8位議員聯合聲明也呼籲，有意角逐台南市長黨內初選的立委林俊憲、陳亭妃，在爭取市長提名期間，千萬不要再與傷害民進黨的人走在一起，還給台南一個乾淨、堅定價值的政治環境。

陳亭妃今則對外宣布完成「選舉補助款公益信託」，將264萬7540元全數捐出，專款將專用於弱勢兒童、青年、單親家庭及偏鄉經濟困難戶，針對聯合聲明一事強調，政治人物應用行動回應期待，而不是只靠口水戰，人民希望是更多的溫暖與感動，而不是謾罵、抹黑、攻擊。

立委林俊憲陣營在造勢場合提及「2018年台南市議長選舉，民進黨3位議員跑票」一事，昨參與活動的8位市議員周嘉韋、林依婷、謝舒凡、李宗翰、朱正軒、蔡筱薇、蔡麗青、黃肇輝，今也再發表3點聯合聲明。圖／資料照
立委林俊憲陣營在造勢場合提及「2018年台南市議長選舉，民進黨3位議員跑票」一事，昨參與活動的8位市議員周嘉韋、林依婷、謝舒凡、李宗翰、朱正軒、蔡筱薇、蔡麗青、黃肇輝，今也再發表3點聯合聲明。圖／資料照

民進黨 議員

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