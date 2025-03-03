北市補助民眾黨一日北高 2年花63萬 綠批：另類藍白合？

民眾黨主席黃國昌延續前黨主席柯文哲辦「一日北高」單車活動，民進黨北市議員洪健益指出，柯卸任後2年，北市依舊補助該筆費用共63.8萬元，難道是另類藍白合？北市體育局回應，補助絕未侷限特定對象申請，「嚴守行政中立」。

洪健益提供資料，北市府在2023年補助「2023北高挑戰行」26萬元，「2024 NeverStop永不放棄－北高挑戰行」為20.8萬元補助，「2025 NeverStop永不放棄－北高挑戰行」為17萬元補助，總共63.8萬元。

洪健益指出，柯文哲從第一屆上任後就用北市公帑補助一日雙塔，起初美其名用體育局名義舉辦活動，挨批後改由台北市體育總會自由車協會來舉辦，「造就自己從一般平民變成一日雙塔之神。」沒想到柯文哲卸任兩年後，蔣萬安還後知後覺，繼續補助，「補助誰？民眾黨，另類的藍白合嗎？」

洪健益說，尤其今年的「NeverStop永不放棄」還是黃國昌所發想，「藍白合這件事情，不要台面上不敢做，台面下私下補助。現在台北市已經光明正大藍白合了嗎？市民血汗錢是拿給您（蔣萬安）補助這些政治活動的嗎？」

洪健益也說，而且與蔣萬安挑戰下屆市長的很有可能就是黃國昌，「你（蔣萬安）拿你的錢去補助對手，而且補助不公不義行為，請蔣萬安對外說明清楚，甚至道歉。」

洪健益說，長年補助自由車協會在培養運動體育活動，但是特別的雙塔挑戰是只有特定政黨，因此議會要下但書，不能補助非台北市的行銷活動，「更何況黃國昌是哪個蔥，要補助你就有本事騎完全程，偷雞摸狗前後騎幾十公里就不騎，還敢要補助，丟臉啊，咆哮哥你這樣丟臉。」

洪健益說，未來一定會要求北市體育局不能給予類似補助，除非蔣萬安下來自己騎。「議會開議具體要求，這比費用列有但書，不可以編列。」

體育局表示，為推廣全民運動，體育局每年編列近4千萬元、並依《臺北市補助民間體育團體辦理體育活動辦法》受理民間體育團體申請補助，並經專家學者審議通過。