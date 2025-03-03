退休老師罵傅崐萁遭警方驅離 國民黨批綠營惡意操作

國民黨花蓮縣黨部昨天在中正體育館舉行活動，退休老師葉春蓮嗆立委傅崐萁是「通匪」遭請出場，網路上出現疑似拉扯動作。縣黨部今天回應，葉女士謾罵影響現場秩序，請2名警察帶她離開會場，並無用力拉扯；更懷疑這些都是側翼網軍預謀式的惡意操作，曲解事實誤導大眾。

花蓮縣黨部昨天舉辦「國會問政說明會」暨「紀念總理孫中山先生逝世百年」活動，在網路上流傳的影片中，有2人推著葉老師從會場往外面走，一名穿藍色背心的男子，疑似用力拉著她往門口，葉老師生氣得抓著玻璃門高喊「這體育館是花蓮人的」，有許多人制止男子「不要拉她」，男子這才離開。

縣黨部主委盧新榮今天說明，昨天上午10時50分左右，總召傅崐萁上台，還沒開始宣講，葉春蓮女士就站在舞台前咆哮，大罵是通匪影響現場秩序。當時請葉離開或坐下來，她回應「不要碰我」，仍持續謾罵，還有吐口水的動作，只好請警察帶她離開會場，會場外發生什麼事就不清楚。

盧新榮說，會場裡沒看到拉扯的情形，前面也有婦女朋友請她離開，沒有架出去的情形，現場葉女士滋事影響活動進行，只能請她離開；同時強調活動並無任何贈送樹苗或盆栽的安排。

國民黨花蓮市黨部主委吳東昇表示，對於網路惡意謠言做出正式回應，活動是本黨的共事人士活動，沒有對外開放也無邀請媒體，全場也沒有人錄音、錄影，為何在葉女咆哮時，旁邊就有人配合錄影上傳到網路，這一切合理懷疑都是側翼網軍預謀式的惡意操作。

吳東昇說，葉老師等到傅委員進場才咆哮，全場有2千名觀眾有雪亮眼睛作證，絕對沒有任何拉扯動作，場內有兩位警員護送她到外面，也有女性黨工人員陪伴，並不像網路說的惡劣。門口告訴老師不要生氣，請她休息，整個過程很和諧。

吳東昇說，國民黨秉持理性務實態度進行問政說明，歡迎公益團體協辦公益活動，但這不應該成為綠營側翼惡意攻擊，曲解事實造謠，還原事實不要誤導大眾。