快訊

真的來了！樂天女孩韓援三本柱 河智媛攜神級蜜大腿+超強舞蹈加入

蘋果M4 MacBook Air他篤定「本周就登場」 7大升級火速取代這型號

「禿毛醜奶狗」遭棄蹲路邊等死沒人敢碰 帶回收容所才發現牠不是狗

聽新聞
0:00 / 0:00

退休老師罵傅崐萁遭警方驅離 國民黨批綠營惡意操作

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮表示，葉女士謾罵影響現場秩序，請2名警察帶她離開會場，並無用力拉扯。記者王思慧／攝影
國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮表示，葉女士謾罵影響現場秩序，請2名警察帶她離開會場，並無用力拉扯。記者王思慧／攝影

國民黨花蓮縣黨部昨天在中正體育館舉行活動，退休老師葉春蓮嗆立委傅崐萁是「通匪」遭請出場，網路上出現疑似拉扯動作。縣黨部今天回應，葉女士謾罵影響現場秩序，請2名警察帶她離開會場，並無用力拉扯；更懷疑這些都是側翼網軍預謀式的惡意操作，曲解事實誤導大眾。

花蓮縣黨部昨天舉辦「國會問政說明會」暨「紀念總理孫中山先生逝世百年」活動，在網路上流傳的影片中，有2人推著葉老師從會場往外面走，一名穿藍色背心的男子，疑似用力拉著她往門口，葉老師生氣得抓著玻璃門高喊「這體育館是花蓮人的」，有許多人制止男子「不要拉她」，男子這才離開。

縣黨部主委盧新榮今天說明，昨天上午10時50分左右，總召傅崐萁上台，還沒開始宣講，葉春蓮女士就站在舞台前咆哮，大罵是通匪影響現場秩序。當時請葉離開或坐下來，她回應「不要碰我」，仍持續謾罵，還有吐口水的動作，只好請警察帶她離開會場，會場外發生什麼事就不清楚。

盧新榮說，會場裡沒看到拉扯的情形，前面也有婦女朋友請她離開，沒有架出去的情形，現場葉女士滋事影響活動進行，只能請她離開；同時強調活動並無任何贈送樹苗或盆栽的安排。

國民黨花蓮市黨部主委吳東昇表示，對於網路惡意謠言做出正式回應，活動是本黨的共事人士活動，沒有對外開放也無邀請媒體，全場也沒有人錄音、錄影，為何在葉女咆哮時，旁邊就有人配合錄影上傳到網路，這一切合理懷疑都是側翼網軍預謀式的惡意操作。

吳東昇說，葉老師等到傅委員進場才咆哮，全場有2千名觀眾有雪亮眼睛作證，絕對沒有任何拉扯動作，場內有兩位警員護送她到外面，也有女性黨工人員陪伴，並不像網路說的惡劣。門口告訴老師不要生氣，請她休息，整個過程很和諧。

吳東昇說，國民黨秉持理性務實態度進行問政說明，歡迎公益團體協辦公益活動，但這不應該成為綠營側翼惡意攻擊，曲解事實造謠，還原事實不要誤導大眾。

針對魏嘉賢力挺葉老師，吳東昇說，魏沒有在現場，就是靠這些一連串造謠影片推播，這些手法台灣民眾很熟悉，是民進黨一貫的伎倆，先演一齣戲，在網路四處傳播，利用側翼幫助他，完全誤解事實。

花蓮縣黨部昨天舉辦「國會問政說明會」暨「紀念總理孫中山先生逝世百年」活動。圖／國民黨花蓮縣黨部提供
花蓮縣黨部昨天舉辦「國會問政說明會」暨「紀念總理孫中山先生逝世百年」活動。圖／國民黨花蓮縣黨部提供
國民黨花蓮市黨部主委吳東昇表示，為何在葉女咆哮時，旁邊就有人配合錄影上傳到網路，這一切合理懷疑都是側翼網軍預謀式的惡意操作。記者王思慧／攝影
國民黨花蓮市黨部主委吳東昇表示，為何在葉女咆哮時，旁邊就有人配合錄影上傳到網路，這一切合理懷疑都是側翼網軍預謀式的惡意操作。記者王思慧／攝影
國民黨花蓮縣黨部昨天在中正體育館舉行活動，退休老師葉春蓮嗆立委傅崐萁是「通匪」遭請出場，網路上出現疑似拉扯動作。縣黨部今天回應，葉女士謾罵影響現場秩序，請2名警察帶她離開會場。記者王思慧／攝影
國民黨花蓮縣黨部昨天在中正體育館舉行活動，退休老師葉春蓮嗆立委傅崐萁是「通匪」遭請出場，網路上出現疑似拉扯動作。縣黨部今天回應，葉女士謾罵影響現場秩序，請2名警察帶她離開會場。記者王思慧／攝影

側翼 網路 花蓮

延伸閱讀

退休老師葉春蓮嗆聲被請出場 民進黨團聲援

退休師遭粗暴驅離 綠黨團聲援：籲民眾罷免惡霸傅崐萁

影／綠委聲援花蓮退休師 呼籲花蓮選民罷免傅崐萁

台灣經濟民主連合赴高檢署告發傅崐萁 涉刑法外患罪、反滲透法

相關新聞

立院刪凍預算 總統府省夜間景觀照明、夏季提早關冷氣

總統府透過新聞稿宣布，因應立法院審議今年度預算刪減及凍結結果，為維持總統府業務基本必要運作，並確保行政效能，自今（3日）...

獨／最高法院、最高行政法院建議大法官人選 4人出線

7名大法官懸缺，總統府上月21日籲請各界踴躍推薦或自薦大法官人選，期限今日到期。據了解，司法院提出4名人選，分別是最高法...

黨內初選提前開打？ 綠營台南8議員聯合聲明再攻跑票案

2026台南市長民進黨黨內初選提前開戰？台南市議會民進黨8位議員今針對昨天造勢場合，提及「2018年台南市議長選舉，民進...

張惠立曾判黃國昌無罪！ 女法官協會推薦她和鄭純惠出任大法官

總統府上月21日籲請各界踴躍推薦或自薦大法官人選，期限至今日。除司法院由各法院推薦，提出最高行政法院法官張國勳、最高法院...

退休老師罵傅崐萁遭警方驅離 國民黨批綠營惡意操作

國民黨花蓮縣黨部昨天在中正體育館舉行活動，退休老師葉春蓮嗆立委傅崐萁是「通匪」遭請出場，網路上出現疑似拉扯動作。縣黨部今...

前特派漫談／台美關係多數「突破」都有先例 但2事除外

無論藍綠，各屆政府都喜歡宣傳「台美關係史上最佳」，動輒「突破」，但實際上，華府看待雙邊關係自有「『一個中國』政策」為護欄，不會輕易跨越。從另一面看，台北可在程度內宣傳來獲取政治利益，但操作過頭會引發美國出手壓制，反而得不償失。 從代表團參與美國就職典禮、平時的美台官員互動情形、總統過境時互動的美國官員層級，到美國官員訪問台灣的層級，都可以是突破，這凸顯的是美台非官方關係背景下，台北對於台灣處境的高度敏感。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。