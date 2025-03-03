嘆國軍基層薪資不如跑外送 國民黨推軍人加薪4法案

美中台關係及區域局勢多變，我國防情況也再引發討論，國民黨立院黨團今開記者會說明力推「軍人待遇改革4法案」，盼藉由大幅提高薪資、加給、福利津貼等面向，吸引更多青年從軍，且相關預算僅占未來國防預算不到三成，且稅捐超徵中也還有空間可使用，相關經費不是問題。

國民黨團書記長王鴻薇指出，政府近期因應印太情勢而加強防衛，美國也希望台灣能增加國防支出，國民黨團相關預算希望能嘉惠現役軍人，特別是第一線基層，尤其現在國軍招募困難，編現比（國軍現員/編制數）僅78%，距離正常防衛80%至85%仍有段距離，應藉由提高薪資待遇吸引青年從軍。

國民黨立委徐巧芯表示，最近一屆正期軍校生應招1561人，最後僅招到1530人，而志願役今年也是減少5496人，所以國軍志願役正大規模流失中，當中最基本問題是待遇太低，二等兵薪資才3萬6000元，跑外送一個月都有6至7萬元，再加上兩岸局勢，當然就沒有人願意從軍。因此國民黨團建議，要先照顧國軍，再做軍購，這樣買的武器也才有人可以操作，而如此作法其實花不了政府太多預算。

徐巧芯說明，第一是在薪資上，義務役應不得低於基本工資，志願役加給也應由現行1萬元提升至3萬元。第二是在加給上，不應以役別或階級來區分地域加給，而是該由距離、抵達難易度來區別；戰鬥部隊加給，也建議翻倍，增加招募誘因；超時加給則建議導入勞權精神，新設「超時加給」，將未休列假換算為加給津貼。第三，福利津貼上，軍保保費應改為全額補助，上校以上子女教育費補助也應通過。

徐巧芯分析，總計445億元左右的預算，以賴清德總統宣稱國防預算將占GDP3%來算，只占當中不到30%；另外，稅捐超徵還稅於民只占40%，還有60%是可以使用的，軍人改革經費只在其中不到15%，所以國民黨團在推改革4法案時，都已幫政府考慮好經費問題。