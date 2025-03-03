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綠選召委爆內鬨 吳思瑤：尊重委員意願 但黨團也有規範

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤（右）。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委吳思瑤（右）。記者潘俊宏／攝影

立法院將於5日選出各委員會召委，民進黨卻鬧內鬨，英系立委陳冠廷原想爭取國防委員會召委，卻傳出黨團總召柯建銘屬意不分區立委沈伯洋；對此，民進黨團幹事長吳思瑤說，會尊重委員意願，但黨團也有作業規範，大家都願意透過協調尊重黨團部署，是非常好的文化與慣例。

綠營可望推出的召委人選分別為，財政委員會賴惠員、經濟委員會蔡易餘、交通委員會林俊憲、教育及文化委員會林宜瑾、社會福利及衛生環境委員會劉建國、內政委員會張宏陸、司法及法制委員會、外交及國防委員會的召委人選仍待協調，柯建銘更自爆陳冠廷掛他電話。

對此，吳思瑤在民進黨團記者會上指出，每個會期的委員會名單，當然會尊重委員意願，但黨團也有作業規範，會比積分、比資深，因此在會期一開始進行各委員會調派、協調，大家都願意透過協調尊重黨團部署，這是非常好的文化與慣例。

吳思瑤指出，這周委員會名單就會底定，相信每個委員會端出來都是最強大的戰鬥力，擔任召委的委員也都做好準備，這絕對是非常辛苦的會期，要共同面對藍白在立法院的各項提案，是否符合國家需求與民意，這是民進黨團結首要工作目標。

吳思瑤 民進黨 陳冠廷

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