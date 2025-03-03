國民黨團擬修法 志願役軍人津貼從1萬提高至3萬

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天表示，將修法提高志願役津貼，從原本的新台幣1萬元提高至3萬元，以及修法將戰鬥加給加倍、提高地域加給、超時加給等；希望政府在提高增加防衛韌性的同時，也能夠為國軍爭取應有的權益。

國民黨團今天上午召開記者會，王鴻薇表示，當總統賴清德宣布未來的國防支出，要達到GDP的3%，將從現在的6400多億元，提高到8000多億元，因此希望這樣的支出，能嘉惠到現役的國軍；加上國軍召募困難，編現比只有78%，要如何提高年輕人投入國軍，在薪資待遇上，就應做合理的提高。

王鴻薇說，未來在法案上，國民黨團將修正軍人待遇條例、軍人保險條例、國軍退除役官兵輔導條例，包括讓義務役的薪資能符合基本工資，提高志願役津貼，從原本的1萬元提高至3萬元；另外，戰鬥部隊的加給應加倍，地域加給、超時加給也應提高，軍人保險應由政府負擔，給予軍人更好更完全的待遇，以及對上校以上的子女，給予教育補助費。

王鴻薇強調，國防、軍人不分藍綠，國民黨團希望在提高防衛、增加防衛韌性的同時，能夠爭取國軍應有的權益，所以立法院在5日選出各委員會召委後，就會提出相關的法案。

與會的國民黨團首席副書記長羅智強說，民進黨執政後，兩岸關係轉壞，台灣戰爭風險增加，因此確實有強大國防需要。而國防預算如果真的有必要提高，因應目前兵凶戰危的狀況，請優先提高軍人的待遇，請支持國民黨的提案。

國民黨立委徐巧芯表示，國軍志願役正在流失中，因為待遇太低，只有大幅度拉升待遇，才可能讓民眾有願意從軍，也讓這些有愛國之心的民眾，有足夠的薪資，才能在保家衛國的時候，能保障自己的家人，所以先照顧國軍，再做軍事採購，是這次修法最重要的原則。

徐巧芯說，將所有修法全加在一起後，預算總計要445億元，賴總統所說的國防預算要到GDP的3%，這些預算只占其中的不到30%；此外政府超徵5000多億元，國民黨提出的還稅於民占了約40%，還有60%可使用，大約3000億元，這次軍人改革的預算占不到15%。所以在財源的部分，國民黨也都幫政府考慮好了，不會因為軍人待遇的改革，讓對外的武器採購受到影響，或是對內的預算受到排擠。